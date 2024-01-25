https://sputniknews.com.tr/20240125/kremlin-hicbir-zaman-pempe-gozluk-takmadik-natonun-neden-tatbikat-yaptigini-biliyoruz-1080034387.html

Kremlin: Hiçbir zaman pempe gözlük takmadık, NATO'nun neden tatbikat yaptığını biliyoruz

Kremlin: Hiçbir zaman pempe gözlük takmadık, NATO'nun neden tatbikat yaptığını biliyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Avrupa'daki NATO tatbikatlarının kime karşı yapıldığını bildiklerini dile getirdi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T14:18+0300

2024-01-25T14:18+0300

2024-01-25T14:18+0300

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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov NATO tatbikatlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Rus tarafının tatbikatların kimin için yapıldığını bildiğini ve hiçbir zaman pembe gözlük takmadığını söyledi.Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa'da başlayan tatbikatlara atıfta bulunarak şu ifadelere yer verdi:NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı 'Sarsılmaz Savunucu 2024' başlamıştı. NATO'dan yapılan açıklamada, ABD'ye ait havuzlu çıkarma gemisi USS Gunston Hall'ın Virginia eyaletindeki Norfolk'tan hareket ettiği ve bir dizi operasyonun ardından Atlantik'in diğer yakasına ulaşacağı belirtilmişti. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, "Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatı birliğimiz, gücümüz ve birbirimizi, değerlerimizi ve kurallar temelli uluslararası güveni koruma kararlılığımızın açık bir göstergesi olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu. 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceği bilgisi verildi. NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor. NATO'nun Soğuk Savaş döneminde son büyük tatbikatı, 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen 'REFORGER' olmuştu.Kiev'in işlediği suçlara ilişkin uluslararası soruşturma çağrısıRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin 2014 yılından bu yana işlediği tüm suçlar için uluslararası bir soruşturma başlatılması gerektiğini, bu rejimin vatandaşlarını ilk kez öldürmediğini söyledi.Peskov gazetecilerin Rusya'nın Il-76 faciasıyla ilgili uluslararası bir soruşturma isteyip istemeyeceği sorusuna verdiği yanıtta, "Kiev rejiminin 2014'ten bu yana işlediği tüm suçlar için uluslararası bir soruşturma başlatılması gerekiyor, başarmamız gereken de bu. Kiev rejimi vatandaşlarını ilk kez öldürmüyor. Vatandaşlarının üzerine tanklarla ateş açarak onları öldürmeye 2014 yılında başladılar. Ve bunu yapmaya devam ediyorlar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240125/kremlinden-il-76-ucaginin-dusurulmesi-ile-ilgili-aciklama-tek-kelimeyle-canavarca-bir-hareket-1080025949.html

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kremlin, dmitriy peskov, nato, rusya, almanya, polonya, abd, soğuk savaş