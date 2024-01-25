Kremlin: Hiçbir zaman pempe gözlük takmadık, NATO'nun neden tatbikat yaptığını biliyoruz

Türkiye
Merkez Bankası faizi yüzde 45'e çıkardı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:06
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
13:33
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İstanbul'un su yönetiminin bilgi işlem altyapısı ve tasarruf çalışmalarında yapay zekanın rolü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
MARTI CEO’su Öktem: '3 bin 200 plaka sahibinin rantı için sistem kilitleniyor'
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsveç’in üyeliği karşılığında istediğimizin üçte birini alabildik. F-16 alımının garantisi yok’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Enerji içeceği kadınları erkeklere göre daha fazla etkiliyor
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların bilinmeyen tehlikeli tarihi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kur krizi en çok sağlık sektörünü vurdu
12:05
84 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
13:33
4 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
13:55
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240125/kremlin-hicbir-zaman-pempe-gozluk-takmadik-natonun-neden-tatbikat-yaptigini-biliyoruz-1080034387.html
Kremlin: Hiçbir zaman pempe gözlük takmadık, NATO'nun neden tatbikat yaptığını biliyoruz
Kremlin: Hiçbir zaman pempe gözlük takmadık, NATO'nun neden tatbikat yaptığını biliyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Avrupa'daki NATO tatbikatlarının kime karşı yapıldığını bildiklerini dile getirdi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T14:18+0300
2024-01-25T14:18+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
nato
rusya
almanya
polonya
abd
soğuk savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077077402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db874cca97917b6a111ae2cd208fc58.jpg
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov NATO tatbikatlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Rus tarafının tatbikatların kimin için yapıldığını bildiğini ve hiçbir zaman pembe gözlük takmadığını söyledi.Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa'da başlayan tatbikatlara atıfta bulunarak şu ifadelere yer verdi:NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı 'Sarsılmaz Savunucu 2024' başlamıştı. NATO'dan yapılan açıklamada, ABD'ye ait havuzlu çıkarma gemisi USS Gunston Hall'ın Virginia eyaletindeki Norfolk'tan hareket ettiği ve bir dizi operasyonun ardından Atlantik'in diğer yakasına ulaşacağı belirtilmişti. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, "Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatı birliğimiz, gücümüz ve birbirimizi, değerlerimizi ve kurallar temelli uluslararası güveni koruma kararlılığımızın açık bir göstergesi olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu. 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceği bilgisi verildi. NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor. NATO'nun Soğuk Savaş döneminde son büyük tatbikatı, 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen 'REFORGER' olmuştu.Kiev'in işlediği suçlara ilişkin uluslararası soruşturma çağrısıRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin 2014 yılından bu yana işlediği tüm suçlar için uluslararası bir soruşturma başlatılması gerektiğini, bu rejimin vatandaşlarını ilk kez öldürmediğini söyledi.Peskov gazetecilerin Rusya'nın Il-76 faciasıyla ilgili uluslararası bir soruşturma isteyip istemeyeceği sorusuna verdiği yanıtta, "Kiev rejiminin 2014'ten bu yana işlediği tüm suçlar için uluslararası bir soruşturma başlatılması gerekiyor, başarmamız gereken de bu. Kiev rejimi vatandaşlarını ilk kez öldürmüyor. Vatandaşlarının üzerine tanklarla ateş açarak onları öldürmeye 2014 yılında başladılar. Ve bunu yapmaya devam ediyorlar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/kremlinden-il-76-ucaginin-dusurulmesi-ile-ilgili-aciklama-tek-kelimeyle-canavarca-bir-hareket-1080025949.html
rusya
almanya
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077077402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b287d812b4a90c66ede485d5aa6e302.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, dmitriy peskov, nato, rusya, almanya, polonya, abd, soğuk savaş
kremlin, dmitriy peskov, nato, rusya, almanya, polonya, abd, soğuk savaş

Kremlin: Hiçbir zaman pempe gözlük takmadık, NATO'nun neden tatbikat yaptığını biliyoruz

14:18 25.01.2024
© Sputnik / Виталий БелоусовKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Avrupa'daki NATO tatbikatlarının kime karşı yapıldığını bildiklerini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov NATO tatbikatlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Rus tarafının tatbikatların kimin için yapıldığını bildiğini ve hiçbir zaman pembe gözlük takmadığını söyledi.
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa'da başlayan tatbikatlara atıfta bulunarak şu ifadelere yer verdi:
Benzeri görülmemiş tatbikatlar, bu tatbikatları kime karşı yaptıklarını gizlemiyorlar. Aslında biz hiçbir zaman pembe gözlükler takmadık, NATO'nun askeri altyapısının ne olduğunu biliyoruz.
NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı 'Sarsılmaz Savunucu 2024' başlamıştı. NATO'dan yapılan açıklamada, ABD'ye ait havuzlu çıkarma gemisi USS Gunston Hall'ın Virginia eyaletindeki Norfolk'tan hareket ettiği ve bir dizi operasyonun ardından Atlantik'in diğer yakasına ulaşacağı belirtilmişti.
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, "Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatı birliğimiz, gücümüz ve birbirimizi, değerlerimizi ve kurallar temelli uluslararası güveni koruma kararlılığımızın açık bir göstergesi olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu.
31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceği bilgisi verildi.
NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor. NATO'nun Soğuk Savaş döneminde son büyük tatbikatı, 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen 'REFORGER' olmuştu.

Kiev'in işlediği suçlara ilişkin uluslararası soruşturma çağrısı

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin 2014 yılından bu yana işlediği tüm suçlar için uluslararası bir soruşturma başlatılması gerektiğini, bu rejimin vatandaşlarını ilk kez öldürmediğini söyledi.
Peskov gazetecilerin Rusya'nın Il-76 faciasıyla ilgili uluslararası bir soruşturma isteyip istemeyeceği sorusuna verdiği yanıtta, "Kiev rejiminin 2014'ten bu yana işlediği tüm suçlar için uluslararası bir soruşturma başlatılması gerekiyor, başarmamız gereken de bu. Kiev rejimi vatandaşlarını ilk kez öldürmüyor. Vatandaşlarının üzerine tanklarla ateş açarak onları öldürmeye 2014 yılında başladılar. Ve bunu yapmaya devam ediyorlar" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
Ukrayna krizi
Kremlin'den İl-76 uçağının düşürülmesi ile ilgili açıklama: 'Tek kelimeyle canavarca bir eylem'
11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала