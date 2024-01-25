https://sputniknews.com.tr/20240125/konut-almak-ve-satmak-isteyenleri-ilgilendiriyor-yeni-donem-basliyor-her-sey-gorunur-olacak-1080018104.html

Konut almak ve satmak isteyenleri ilgilendiriyor: Yeni dönem başlıyor, her şey görünür olacak

Konut almak ve satmak isteyenleri ilgilendiriyor: Yeni dönem başlıyor, her şey görünür olacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü fahiş fiyatın önüne geçmek için Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi'ni kuruyor. Artık Türkiye'deki tüm konutların fiyatı... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T08:39+0300

2024-01-25T08:39+0300

2024-01-25T08:39+0300

ekonomi

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan değişiklik 2024 yılı itibariyle resmen hayata geçiyor. Sürekli artan gayrimenkul fiyatlarını frenlemek için alınan tedbirlere bir yenisi daha ekleniyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2024-2028 dönemine ait Stratejik Planı'nda, gelecek 5 yıllık dönemde atılacak adımlara yer verildi. Planda Türkiye'de her geçen yıl gelişen gayrimenkul sektörü ile buna bağlı sektör ve hizmetlerin, ekonominin temel dinamiklerini oluşturduğuna dikkat çekildi.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurmaya hazırlanıyor. Sistemin hedefi spekülatif artışların önüne geçmek.Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak, spekülatif artışların önüne geçilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, konutta son dönemde yaşanan fahiş artışları önlemek için alınan tedbirlere yenisini eklemeye hazırlanıyor. Fiyatlar sürekli mercek altında olacak.3 Boyutlu bilgi sistemiTapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kurulan üç boyutlu şehir modelleri yönetim bilgi sistemiyle, gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden kişilere sunulabilecek. TKGM 3 Boyutlu bilgi sistemi ile Maks ve Takbis entegrasyonlarının öneminden bahseden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Hatta bu veriler yakın zamanda 2024 strateji programında yer alan değer haritaları oluşturulması çerçevesinde de kullanılabilecek. Sistem ile gerçek ve güncel bir bina stok takibi ve sorgulaması da mümkün olacak. Taşınmazların güneş potansiyelinden, gürültü tahminlerine kadar birçok farklı amaçla da kullanılabilecek" dedi.Sistemin devreye girmesiyle birlikte Türkiye'deki bütün gayrimenkullerin fiyatları semt semt, mahalle mahalle, sokak sokak belirlenecek. Böylece kişiler sisteme girerek istedikleri evin olası fiyatını oradan görebilecek. Emlakçı Serap Aytekin, "Bir gayrimenkulün portallarına ilk girişte siz bir değer biçeceksiniz. Biçilen bu değer gayrimenkulün satış fiyatı olacak. Fiyatla ilgili bir değişikliK yaparsanız sistem bunu görecek ve sizinle ilgili bir işlem başlayacak. Bu fahiş artışlarla ilgili de size ceza gelecek. Bundan sonraki spekülasyonları muhakkak etkileyecektir. Çünkü bir denetleme mekanizması var artık" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240125/kredi-kartina-duzenleme-yolda-ekonomistlerden-olasi-senaryolar-ile-pes-pese-uyari-1080017270.html

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