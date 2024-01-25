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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240125/kafalar-karisti-ak-parti-ve-chpli-adayin-adi-da-soyadi-da-ayni-1080030361.html
Kafalar karıştı: AK Parti ve CHP'li adayın adı da soyadı da aynı
Kafalar karıştı: AK Parti ve CHP'li adayın adı da soyadı da aynı
Aynı ilde seçim çalışmalarına devam eden CHP’li adaylar ve AKP'li aday adayları arasından Hopa'da Utku Cihan ismini taşıyan 2 aday olması dikkat çekti. Seçim... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T13:02+0300
2024-01-25T13:02+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
chp
seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
hopa
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Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 67 gün kaldı. Bu süreçte siyasi partilerde aday belirleme süreçleri devam ediyor. Her hafta 81 ilde yeni adaylar açıklanıyor. Artvin’in Hopa ilçesinde ise aday belirleme sürecinde yaşanan ilginç benzerlik daha önce karşılaşılmamış cinsten. AK Parti’de henüz aday belirlenmemiş olsa da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Utku Cihan oldu. AK Parti'de ise aday belirlenmese de 5 aday adayı içinden, ilginç benzerlikle öne çıkan isim Ati Utku Cihan oldu. Bazı afişlerde ‘Ak Parti Hopa Belediye Başkanı Aday Adayı olarak Utku Cihan’ şeklinde duyurulan Ak Partili aday adayının CHP’nin adayı ile isim benzerliğinin arkasında özel bir detay yatıyor. O detayları CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan ve AK Parti Hopa Belediye Başkanı Aday Adayı Ati Utku Cihan Milliyet'e anlattı.CHP Hopa Belediye Başkanı Adayı Utku Cihan, isimler arasındaki detaya dikkat çekerek sosyal medyada yayınlanan afişlerdeki isimlerde değişiklik yapıldığını açıkladı. AK Parti adayının tam adının ‘Ati Utku Cihan’ kendisinin ise ‘Utku Cihan’ olduğunu söyledi.Utku Cihan, "AK Parti'de devam eden bir süreç var, netleşen bir şey yok. CHP’de ise genel merkez tarafından benim kesinleşen adaylığım açıklandı. Ancak AKP’nin 5 aday adayı var. Ati Utku Cihan da onlardan biri. Aslında AK Parti'nin adayının ismi Ati Utku Cihan, sosyal medyada biraz değişik servis edildi" dedi.Akrabalık mı var?İsimlerin birbirine benzerliklerinin 'akraba' kaynaklı mı olduğu yönelik soruyu ise "Bir akrabalığımız var, aynı köylüyüz. Sülalelerimiz aynı. Ancak dedelerimizin de üstünde bir düzeyde ayrışıyoruz. Uzak akrabalığımız var. Artvin Hopa'daki Çavuşlu Köyü'ndeniz" diye yanıtladı.AK Parti Hopa Belediye Başkanı Aday Adayı Ati Utku Cihan ise aynı soruyu, "Birbirimize olumsuz bir bakış açımız yok, ikimiz de bu yörenin insanıyız. İkimiz de kendi hitap ettiğimiz kesime göre bazı değerleri taşıyoruz ve adaylığımın kesinleşmesi durumunda bu bir hizmet yarışı olacak" sözleriyle cevapladı. Ati Utku Cihan daha önce böyle bir benzerlik yaşamadığını da ekleyerek, aday olması durumunda partilerin sembolleri olan 'ampül' ve 'altı ok'u kimsenin karıştırmayacağını düşündüğünü söyledi.CHP Hopa Belediye Başkanı Adayı Utku Cihan ise daha önce böyle bir benzerlikle karşılaşıp karşılaşmadığına yönelik soruları yanıtlayarak sözlerini şöyle noktaladı:
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ak parti, chp, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, hopa
ak parti, chp, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, hopa

Kafalar karıştı: AK Parti ve CHP'li adayın adı da soyadı da aynı

13:02 25.01.2024
© Fotoğraf : DHAAk Parti ve CHP logoları
Ak Parti ve CHP logoları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© Fotoğraf : DHA
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Aynı ilde seçim çalışmalarına devam eden CHP’li adaylar ve AKP'li aday adayları arasından Hopa'da Utku Cihan ismini taşıyan 2 aday olması dikkat çekti. Seçim çalışmalarına devam eden isimler, bu benzerliğe ilişkin açıklamada bulundu.
Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 67 gün kaldı. Bu süreçte siyasi partilerde aday belirleme süreçleri devam ediyor. Her hafta 81 ilde yeni adaylar açıklanıyor. Artvin’in Hopa ilçesinde ise aday belirleme sürecinde yaşanan ilginç benzerlik daha önce karşılaşılmamış cinsten.
AK Parti’de henüz aday belirlenmemiş olsa da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Utku Cihan oldu. AK Parti'de ise aday belirlenmese de 5 aday adayı içinden, ilginç benzerlikle öne çıkan isim Ati Utku Cihan oldu.
Bazı afişlerde ‘Ak Parti Hopa Belediye Başkanı Aday Adayı olarak Utku Cihan’ şeklinde duyurulan Ak Partili aday adayının CHP’nin adayı ile isim benzerliğinin arkasında özel bir detay yatıyor. O detayları CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan ve AK Parti Hopa Belediye Başkanı Aday Adayı Ati Utku Cihan Milliyet'e anlattı.
CHP Hopa Belediye Başkanı Adayı Utku Cihan, isimler arasındaki detaya dikkat çekerek sosyal medyada yayınlanan afişlerdeki isimlerde değişiklik yapıldığını açıkladı. AK Parti adayının tam adının ‘Ati Utku Cihan’ kendisinin ise ‘Utku Cihan’ olduğunu söyledi.
Utku Cihan, "AK Parti'de devam eden bir süreç var, netleşen bir şey yok. CHP’de ise genel merkez tarafından benim kesinleşen adaylığım açıklandı. Ancak AKP’nin 5 aday adayı var. Ati Utku Cihan da onlardan biri. Aslında AK Parti'nin adayının ismi Ati Utku Cihan, sosyal medyada biraz değişik servis edildi" dedi.

Akrabalık mı var?

İsimlerin birbirine benzerliklerinin 'akraba' kaynaklı mı olduğu yönelik soruyu ise "Bir akrabalığımız var, aynı köylüyüz. Sülalelerimiz aynı. Ancak dedelerimizin de üstünde bir düzeyde ayrışıyoruz. Uzak akrabalığımız var. Artvin Hopa'daki Çavuşlu Köyü'ndeniz" diye yanıtladı.
AK Parti Hopa Belediye Başkanı Aday Adayı Ati Utku Cihan ise aynı soruyu, "Birbirimize olumsuz bir bakış açımız yok, ikimiz de bu yörenin insanıyız. İkimiz de kendi hitap ettiğimiz kesime göre bazı değerleri taşıyoruz ve adaylığımın kesinleşmesi durumunda bu bir hizmet yarışı olacak" sözleriyle cevapladı. Ati Utku Cihan daha önce böyle bir benzerlik yaşamadığını da ekleyerek, aday olması durumunda partilerin sembolleri olan 'ampül' ve 'altı ok'u kimsenin karıştırmayacağını düşündüğünü söyledi.
CHP Hopa Belediye Başkanı Adayı Utku Cihan ise daha önce böyle bir benzerlikle karşılaşıp karşılaşmadığına yönelik soruları yanıtlayarak sözlerini şöyle noktaladı:
"Bunun bizim açımızdan çok etkisi yok. ‘Bir karmaşıklığa yol açar mı?’ diye biz de anket yaptırdık, halk tarafından ayırt edildiğini gördük. Zaten seçim pusulasında önemli olan parti logoları, isimler aşağıda kalıyor. Ancak o aday kesinleşirse biz de gereken önlemleri alırız. Böyle bir durumla daha önce CHP’de de karşılaşmadım. Ancak aday adaylığım sürecinde konuşuluyordu."
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