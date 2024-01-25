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https://sputniknews.com.tr/20240125/tarihin-en-buyuk-veri-sizintisi-mesajlasma-uygulamalarindan-26-milyar-kisisel-bilgi-calindi-1080029466.html
Tarihin en büyük veri sızıntısı: Mesajlaşma uygulamalarından 26 milyar kişisel bilgi çalındı
Tarihin en büyük veri sızıntısı: Mesajlaşma uygulamalarından 26 milyar kişisel bilgi çalındı
Dünya tarihinde bir ilk yaşandı ve 26 milyar kişisel veri sızdırıldı. Peki kullanıcılar nelere dikkat etmeli? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T12:29+0300
2024-01-25T12:29+0300
dünya
veri
kişisel veri
kişisel veri
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veri güvenliği
veri sızıntısı
veri toplama
veri kaydı
veri paylaşımı
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Son dönemde yaşanan en büyük veri sızıntısı açığa çıktı. Çin'in önde gelen mesajlaşma uygulaması Tencent, X (Twitter), Dropbox, Linkedln, Adobe, Canva ve Telegram gibi uygulamalardan toplamda 26 milyarlık kişisel verinin sızdırıldığı iddia edildi. En büyük sızıntının 1 buçuk milyar kayıt içeren bir Çin mesajlaşma uygulamasında yaşandığı belirtildi.Bu sızıntının şu ana kadar en büyük veri ihlali olduğu belirtildi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili, “Bu durum gelecekte gerçekleştirilebilecek birçok siber saldırının da zeminini hazırlamış durumda. Hepimiz sosyal medyada vakit geçiriyoruz, e-postalarımızı kullanıyoruz ve internet sitelerine üye oluyoruz ve buradaki verilerimiz bir siber saldırganın elinde olabilir. Siber güvenlik araştırmacıların altını çizdiği en büyük nokta bundan sonra var olacak saldırıların bu veri sızıntısına dayanabileceği yönünde” ifadelerini kullandı ve ekledi: Kırık, kişisel veri güvenliğini sağlama konusunda uyardı, “Kişisel veri güvenliğini sağlayabilmek adına sürekli şifreleri değiştirmek şifrelerde büyü küçük harf özel karakter ve rakam kullanmak ve çift faktörlü korumayı açık hale getirmek oldukça önem arz etmektedir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/gizemli-kasadan-servet-cikti-cocukluk-hayalimdi-1080021773.html
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veri, kişisel veri, kişisel veri, veri gizliliği, veri güvenliği, veri sızıntısı, veri toplama, veri kaydı, veri paylaşımı

Tarihin en büyük veri sızıntısı: Mesajlaşma uygulamalarından 26 milyar kişisel bilgi çalındı

12:29 25.01.2024
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Dünya tarihinde bir ilk yaşandı ve 26 milyar kişisel veri sızdırıldı. Peki kullanıcılar nelere dikkat etmeli? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık yanıtladı.
Son dönemde yaşanan en büyük veri sızıntısı açığa çıktı. Çin'in önde gelen mesajlaşma uygulaması Tencent, X (Twitter), Dropbox, Linkedln, Adobe, Canva ve Telegram gibi uygulamalardan toplamda 26 milyarlık kişisel verinin sızdırıldığı iddia edildi. En büyük sızıntının 1 buçuk milyar kayıt içeren bir Çin mesajlaşma uygulamasında yaşandığı belirtildi.
Bu sızıntının şu ana kadar en büyük veri ihlali olduğu belirtildi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili, “Bu durum gelecekte gerçekleştirilebilecek birçok siber saldırının da zeminini hazırlamış durumda. Hepimiz sosyal medyada vakit geçiriyoruz, e-postalarımızı kullanıyoruz ve internet sitelerine üye oluyoruz ve buradaki verilerimiz bir siber saldırganın elinde olabilir. Siber güvenlik araştırmacıların altını çizdiği en büyük nokta bundan sonra var olacak saldırıların bu veri sızıntısına dayanabileceği yönünde” ifadelerini kullandı ve ekledi:

“Değerlendirildiğinde başta Linkedin olmak üzere X gibi Dropbox gibi bulut bilişim sistemlerinin yanında çinin en büyük mesajlaşma uygulamaları QQ Wayboda dahil olmak üzere veri sızıntıları burada da gerçekleştirilmiş durumda.”

Kırık, kişisel veri güvenliğini sağlama konusunda uyardı, “Kişisel veri güvenliğini sağlayabilmek adına sürekli şifreleri değiştirmek şifrelerde büyü küçük harf özel karakter ve rakam kullanmak ve çift faktörlü korumayı açık hale getirmek oldukça önem arz etmektedir" dedi.
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