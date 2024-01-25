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https://sputniknews.com.tr/20240125/gezeravci-uzayda-ax-3-misyon-lideriyle-yemek-yedigi-fotografi-paylasti-1080046224.html
Gezeravcı uzayda Ax-3 misyon lideriyle yemek yediği fotoğrafı paylaştı
Gezeravcı uzayda Ax-3 misyon lideriyle yemek yediği fotoğrafı paylaştı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom-3 (Ax-3) misyon lideri Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü paylaştı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T20:29+0300
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dünya
alper gezeravcı
uzay
yemek
astronot
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İlk Türk astonot Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından Lopez-Alegria ile fotoğrafını paylaşarak 'Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Commander Michael ile yemek keyfi' ifadesini kullandı.Lopez-Alegria da kendi X hesabından aynı fotoğrafı "İlk Türk astronotla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yiyoruz" notuyla paylaştı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Ax-3 misyon lideri Lopez-Alegria'nın paylaşımını alıntılayarak "Afiyet olsun" dedi.SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen başarılı fırlatma işlemiyle Ax-3 mürettebatının 36 saat sürmesi öngörülen uzay yolculuğu başlamıştı.Fırlatma işlemi ardından Ax-3 ile kurulan ilk canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklinde olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240123/ilk-turk-astronot-gezeravci-fotograf-paylasti-uzaydan-hepinize-en-icten-sevgi-ve-selamlarimla-1079961926.html
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alper gezeravcı, uzay, yemek, astronot
alper gezeravcı, uzay, yemek, astronot

Gezeravcı uzayda Ax-3 misyon lideriyle yemek yediği fotoğrafı paylaştı

20:29 25.01.2024
© İHAİlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda Ax-3 misyon lideriyle yemek yediği fotoğrafı paylaştı
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda Ax-3 misyon lideriyle yemek yediği fotoğrafı paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© İHA
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom-3 (Ax-3) misyon lideri Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü paylaştı.
İlk Türk astonot Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından Lopez-Alegria ile fotoğrafını paylaşarak 'Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Commander Michael ile yemek keyfi' ifadesini kullandı.
Lopez-Alegria da kendi X hesabından aynı fotoğrafı "İlk Türk astronotla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yiyoruz" notuyla paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Ax-3 misyon lideri Lopez-Alegria'nın paylaşımını alıntılayarak "Afiyet olsun" dedi.
SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.
Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen başarılı fırlatma işlemiyle Ax-3 mürettebatının 36 saat sürmesi öngörülen uzay yolculuğu başlamıştı.
Fırlatma işlemi ardından Ax-3 ile kurulan ilk canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklinde olmuştu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme sonrasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
YAŞAM
İlk Türk astronot Gezeravcı fotoğraf paylaştı: Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla
23 Ocak, 19:33
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