https://sputniknews.com.tr/20240123/ilk-turk-astronot-gezeravci-fotograf-paylasti-uzaydan-hepinize-en-icten-sevgi-ve-selamlarimla-1079961926.html
İlk Türk astronot Gezeravcı fotoğraf paylaştı: Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla
İlk Türk astronot Gezeravcı fotoğraf paylaştı: Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme sonrasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Gezeravcı, "Ülkemizi uzay... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T19:33+0300
2024-01-23T19:33+0300
2024-01-23T19:33+0300
yaşam
alper gezeravcı
instagram
astronot
türkiye
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Instagram hesabından, kendilerini taşıyan kapsül kenetlendikten sonra diğer yolcularla fotoğrafını paylaştı.Paylaşımında Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış." değerlendirmesinde bulundu.Uluslararası Uzay İstasyonunun, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yaptığını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240122/turkiye-uzay-ajansi-gezeravcinin-sosyal-medya-hesaplari-konusunda-bilgilendirmede-bulundu-1079888705.html
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alper gezeravcı, instagram, astronot, türkiye
alper gezeravcı, instagram, astronot, türkiye
İlk Türk astronot Gezeravcı fotoğraf paylaştı: Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme sonrasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Gezeravcı, "Ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Instagram hesabından, kendilerini taşıyan kapsül kenetlendikten sonra diğer yolcularla fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımında Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası Uzay İstasyonunun, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yaptığını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:
"Biz de bu deneyimi bizzat yaşayarak ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla."