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İlk Türk astronot Gezeravcı fotoğraf paylaştı: Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla
İlk Türk astronot Gezeravcı fotoğraf paylaştı: Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme sonrasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Gezeravcı, "Ülkemizi uzay... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Instagram hesabından, kendilerini taşıyan kapsül kenetlendikten sonra diğer yolcularla fotoğrafını paylaştı.Paylaşımında Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış." değerlendirmesinde bulundu.Uluslararası Uzay İstasyonunun, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yaptığını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240122/turkiye-uzay-ajansi-gezeravcinin-sosyal-medya-hesaplari-konusunda-bilgilendirmede-bulundu-1079888705.html
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alper gezeravcı, instagram, astronot, türkiye

İlk Türk astronot Gezeravcı fotoğraf paylaştı: Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla

19:33 23.01.2024
© İHA / MUSA ENES AKSAKAL-Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme sonrasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme sonrasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© İHA / MUSA ENES AKSAKAL-
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme sonrasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Gezeravcı, "Ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Instagram hesabından, kendilerini taşıyan kapsül kenetlendikten sonra diğer yolcularla fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımında Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası Uzay İstasyonunun, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yaptığını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:
"Biz de bu deneyimi bizzat yaşayarak ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla."
SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına hareketi öncesi görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
TÜRKİYE
Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirmede bulundu
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