https://sputniknews.com.tr/20240123/ilk-turk-astronot-gezeravci-fotograf-paylasti-uzaydan-hepinize-en-icten-sevgi-ve-selamlarimla-1079961926.html

İlk Türk astronot Gezeravcı fotoğraf paylaştı: Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla

İlk Türk astronot Gezeravcı fotoğraf paylaştı: Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme sonrasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Gezeravcı, "Ülkemizi uzay... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T19:33+0300

2024-01-23T19:33+0300

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yaşam

alper gezeravcı

instagram

astronot

türkiye

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Instagram hesabından, kendilerini taşıyan kapsül kenetlendikten sonra diğer yolcularla fotoğrafını paylaştı.Paylaşımında Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış." değerlendirmesinde bulundu.Uluslararası Uzay İstasyonunun, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yaptığını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240122/turkiye-uzay-ajansi-gezeravcinin-sosyal-medya-hesaplari-konusunda-bilgilendirmede-bulundu-1079888705.html

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alper gezeravcı, instagram, astronot, türkiye