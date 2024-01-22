Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirmede bulundu

© AA / Axiom Space SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına hareketi öncesi görüntülendi.