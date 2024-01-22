Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirmede bulundu
© AA / Axiom SpaceSpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına hareketi öncesi görüntülendi.
© AA / Axiom Space
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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.
TUA'nın X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları aşağıdaki gibidir.— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 21, 2024
⚠️ Bu hesaplar haricindeki kullanıcıların oluşturduğu diğer sahte hesaplara itibar edilmemesi hususunu önemle bilgilerinize arz ederiz.
Instagram: @astroalper https://t.co/jmjAIRsmMu…