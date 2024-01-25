https://sputniknews.com.tr/20240125/finlandiya-disisleri-bakani-valtonen-israil-icin-mesru-mudafaa-donemi-bitti-artik-yeter-1080041862.html

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen: İsrail için meşru müdafaa dönemi bitti, artık yeter

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen: İsrail için meşru müdafaa dönemi bitti, artık yeter

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştirerek, İsrail’in artık meşru müdafaa iddiasında bulunamayacağını... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T17:43+0300

2024-01-25T17:43+0300

2024-01-25T17:43+0300

israil- filistin çatışması

finlandiya

finlandiya dışişleri bakanlığı

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Valtonen, Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland'a (RND) verdiği röportajda, her gün Gazze’de çok sayıda sivilin öldüğünü ve İsrail’in bunu önlemek için yeterli çabayı göstermediğini belirtti.“İsrail hala meşru müdafaa iddiasında bulunabilir mi?” şeklindeki soruya Valtonen, “Hayır, meşru müdafaa dönemi bitti. Çok açık söylüyorum, artık yeter, Gazze'deki sivil halkın çatışmalarda derhal 'insani ara'ya ve insani yardıma ihtiyacı var" dedi.Valtonen, insanların açlık çektiğine ve temiz içme suyu bulunmadığına işaret ederek, “Bu özellikle İsrail’den kaynaklanıyor. Yardım taşıyan çok sayıda kamyonun sınırı geçmesine izin verilmeli ve herkese gıdalar dağıtılmalı. İsrail, insani yardım malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermek için daha fazla sınır kapısını açmalı” şeklinde konuştu.Avrupa Birliği’nin (AB) Arap ülkeleriyle kalıcı bir barış planına yönelik çalışmalarını olumlu bulduğunu aktaran Valtonen, “AB'de iki devletli çözümün tek çözüm olabileceği konusunda hemfikir olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Elbette, İsrailliler ve Filistinliler için güvenlik garantileri gibi ayrıntıların müzakere edilmesi gerekiyor. Ancak bölge ülkeleri bu plan üzerinde mutabık kalırsa, bu barışçıl bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adım olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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