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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/finlandiya-disisleri-bakani-valtonen-israil-icin-mesru-mudafaa-donemi-bitti-artik-yeter-1080041862.html
Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen: İsrail için meşru müdafaa dönemi bitti, artık yeter
Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen: İsrail için meşru müdafaa dönemi bitti, artık yeter
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştirerek, İsrail’in artık meşru müdafaa iddiasında bulunamayacağını... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T17:43+0300
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israil- filistin çatışması
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Valtonen, Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland'a (RND) verdiği röportajda, her gün Gazze’de çok sayıda sivilin öldüğünü ve İsrail’in bunu önlemek için yeterli çabayı göstermediğini belirtti.“İsrail hala meşru müdafaa iddiasında bulunabilir mi?” şeklindeki soruya Valtonen, “Hayır, meşru müdafaa dönemi bitti. Çok açık söylüyorum, artık yeter, Gazze'deki sivil halkın çatışmalarda derhal 'insani ara'ya ve insani yardıma ihtiyacı var" dedi.Valtonen, insanların açlık çektiğine ve temiz içme suyu bulunmadığına işaret ederek, “Bu özellikle İsrail’den kaynaklanıyor. Yardım taşıyan çok sayıda kamyonun sınırı geçmesine izin verilmeli ve herkese gıdalar dağıtılmalı. İsrail, insani yardım malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermek için daha fazla sınır kapısını açmalı” şeklinde konuştu.Avrupa Birliği’nin (AB) Arap ülkeleriyle kalıcı bir barış planına yönelik çalışmalarını olumlu bulduğunu aktaran Valtonen, “AB'de iki devletli çözümün tek çözüm olabileceği konusunda hemfikir olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Elbette, İsrailliler ve Filistinliler için güvenlik garantileri gibi ayrıntıların müzakere edilmesi gerekiyor. Ancak bölge ülkeleri bu plan üzerinde mutabık kalırsa, bu barışçıl bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adım olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231219/finlandiya-15-askeri-ussunu-abdnin-hizmetine-sundu-1078586483.html
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finlandiya, finlandiya dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, açlık, susuzluk, avrupa birliği

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen: İsrail için meşru müdafaa dönemi bitti, artık yeter

17:43 25.01.2024
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AP Photo
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştirerek, İsrail’in artık meşru müdafaa iddiasında bulunamayacağını söyledi.
Valtonen, Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland'a (RND) verdiği röportajda, her gün Gazze’de çok sayıda sivilin öldüğünü ve İsrail’in bunu önlemek için yeterli çabayı göstermediğini belirtti.
İsrail hala meşru müdafaa iddiasında bulunabilir mi?” şeklindeki soruya Valtonen, “Hayır, meşru müdafaa dönemi bitti. Çok açık söylüyorum, artık yeter, Gazze'deki sivil halkın çatışmalarda derhal 'insani ara'ya ve insani yardıma ihtiyacı var" dedi.
Valtonen, insanların açlık çektiğine ve temiz içme suyu bulunmadığına işaret ederek, “Bu özellikle İsrail’den kaynaklanıyor. Yardım taşıyan çok sayıda kamyonun sınırı geçmesine izin verilmeli ve herkese gıdalar dağıtılmalı. İsrail, insani yardım malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermek için daha fazla sınır kapısını açmalı” şeklinde konuştu.
Avrupa Birliği’nin (AB) Arap ülkeleriyle kalıcı bir barış planına yönelik çalışmalarını olumlu bulduğunu aktaran Valtonen, “AB'de iki devletli çözümün tek çözüm olabileceği konusunda hemfikir olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Elbette, İsrailliler ve Filistinliler için güvenlik garantileri gibi ayrıntıların müzakere edilmesi gerekiyor. Ancak bölge ülkeleri bu plan üzerinde mutabık kalırsa, bu barışçıl bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adım olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
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