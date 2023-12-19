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https://sputniknews.com.tr/20231219/finlandiya-15-askeri-ussunu-abdnin-hizmetine-sundu-1078586483.html
Finlandiya, 15 askeri üssünü ABD’nin hizmetine sundu
Finlandiya, 15 askeri üssünü ABD’nin hizmetine sundu
ABD ve Finlandiya, savunma alanında işbirliği anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmaya göre ABD, Finlandiya’daki 15 askeri üsse erişim alıyor. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
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ABD ile Finlandiya, savunma alanında imzalanan anlaşmaya göre ABD, Finlandiya’daki 15 askeri üsse erişim alıyor.Anlaşmanın metnine göre, ABD ordusu Finlandiya topraklarındaki 15 askeri üsse erişim alıyor. Ayrıca ABD’ye Finlandiya topraklarına savunma teçhizatını, malzemelerini ve maddi kaynaklarını yerleştirme, ABD uçaklarının, gemilerinin ve ulaşım araçlarının girişine ve ülke içinde hareketine izni verildi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Defence Cooperation Agreement (DCA) adını taşıyan bu anlaşmanın Rusya için tehdit arz ettiğini dile getirmişti. Peskov’un sözlerine göre, bu anlaşma Moskova ve Helsinki arasındaki gerilimin artmasına yol açacak.
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finlandiya, askeri üs, abd
finlandiya, askeri üs, abd

Finlandiya, 15 askeri üssünü ABD’nin hizmetine sundu

00:10 19.12.2023
© AFP 2023 / HEIKKI SAUKKOMAAFinlandiya bayrak
Finlandiya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / HEIKKI SAUKKOMAA
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ABD ve Finlandiya, savunma alanında işbirliği anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmaya göre ABD, Finlandiya’daki 15 askeri üsse erişim alıyor.
ABD ile Finlandiya, savunma alanında imzalanan anlaşmaya göre ABD, Finlandiya’daki 15 askeri üsse erişim alıyor.
Anlaşmanın metnine göre, ABD ordusu Finlandiya topraklarındaki 15 askeri üsse erişim alıyor. Ayrıca ABD’ye Finlandiya topraklarına savunma teçhizatını, malzemelerini ve maddi kaynaklarını yerleştirme, ABD uçaklarının, gemilerinin ve ulaşım araçlarının girişine ve ülke içinde hareketine izni verildi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Defence Cooperation Agreement (DCA) adını taşıyan bu anlaşmanın Rusya için tehdit arz ettiğini dile getirmişti. Peskov’un sözlerine göre, bu anlaşma Moskova ve Helsinki arasındaki gerilimin artmasına yol açacak.
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