https://sputniknews.com.tr/20231219/finlandiya-15-askeri-ussunu-abdnin-hizmetine-sundu-1078586483.html

Finlandiya, 15 askeri üssünü ABD’nin hizmetine sundu

Finlandiya, 15 askeri üssünü ABD’nin hizmetine sundu

ABD ve Finlandiya, savunma alanında işbirliği anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmaya göre ABD, Finlandiya’daki 15 askeri üsse erişim alıyor. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

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ABD ile Finlandiya, savunma alanında imzalanan anlaşmaya göre ABD, Finlandiya’daki 15 askeri üsse erişim alıyor.Anlaşmanın metnine göre, ABD ordusu Finlandiya topraklarındaki 15 askeri üsse erişim alıyor. Ayrıca ABD’ye Finlandiya topraklarına savunma teçhizatını, malzemelerini ve maddi kaynaklarını yerleştirme, ABD uçaklarının, gemilerinin ve ulaşım araçlarının girişine ve ülke içinde hareketine izni verildi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Defence Cooperation Agreement (DCA) adını taşıyan bu anlaşmanın Rusya için tehdit arz ettiğini dile getirmişti. Peskov’un sözlerine göre, bu anlaşma Moskova ve Helsinki arasındaki gerilimin artmasına yol açacak.

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