https://sputniknews.com.tr/20240125/fatih-terim-panathinaikosta-ilk-yenilgisini-yasadi-1080014597.html
Fatih Terim, Panathinaikos'ta ilk yenilgisini yaşadı
Fatih Terim, Panathinaikos'ta ilk yenilgisini yaşadı
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T01:46+0300
2024-01-25T01:46+0300
2024-01-25T01:46+0300
spor
panathinaikos
fatih terim
yunanistan
futbol
atromitos
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/19/1080014438_0:204:2917:1845_1920x0_80_0_0_a4005bf1fd8f61415d5c9841d05fa9ad.jpg
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kupa maçında Atromitos'a yenildi.Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı. Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.Teknik direktör Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı.Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20240122/panathinaikos-teknik-direktoru-fatih-terim-super-ligden-2-transferi-acikladi-1079890434.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/19/1080014438_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_cce483c12aa379e54100cfa0402d4fb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
panathinaikos, fatih terim, yunanistan, futbol, atromitos
panathinaikos, fatih terim, yunanistan, futbol, atromitos
Fatih Terim, Panathinaikos'ta ilk yenilgisini yaşadı
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kupa maçında Atromitos'a yenildi.
Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı. Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.
Teknik direktör Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.
Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.