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Fatih Terim, Panathinaikos'ta ilk yenilgisini yaşadı
Fatih Terim, Panathinaikos'ta ilk yenilgisini yaşadı
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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panathinaikos
fatih terim
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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kupa maçında Atromitos'a yenildi.Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı. Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.Teknik direktör Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı.Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20240122/panathinaikos-teknik-direktoru-fatih-terim-super-ligden-2-transferi-acikladi-1079890434.html
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panathinaikos, fatih terim, yunanistan, futbol, atromitos
panathinaikos, fatih terim, yunanistan, futbol, atromitos

Fatih Terim, Panathinaikos'ta ilk yenilgisini yaşadı

01:46 25.01.2024
© AA / Panagiotis MoschandreouYunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan A.Nikolaidis Stadı'nda Asteras Tripolis takımı ile karşılaştı. Panathinaikos takımının teknik direktörü Fatih Terim maçı saha kenarından takip etti
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan A.Nikolaidis Stadı'nda Asteras Tripolis takımı ile karşılaştı. Panathinaikos takımının teknik direktörü Fatih Terim maçı saha kenarından takip etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA / Panagiotis Moschandreou
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Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kupa maçında Atromitos'a yenildi.
Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı. Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.
Teknik direktör Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.
Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'den 2 transferi açıkladı
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