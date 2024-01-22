https://sputniknews.com.tr/20240122/panathinaikos-teknik-direktoru-fatih-terim-super-ligden-2-transferi-acikladi-1079890434.html

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'den 2 transferi açıkladı

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'den 2 transferi açıkladı

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Anastasios Bakasetas'ın yarın imzaya geleceğini açıkladı ve "'Hugo geldi Bakasetas da geliyor'" dedi. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T07:47+0300

2024-01-22T07:47+0300

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spor

fatih terim

transfer

panathinaikos opap

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Yunan Ligi'nde Asteras Tripolis'i 2 golle geçen Panathinaikos'ta Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalar yaptı.Şampiyonluk yolunda zor şartlarla başa çıkabilmeleri gerektiğini söyleyen Fatih Terim, "Zor bir rakibe karşı oynadık ve havada bize yardımcı olmadı. İlk yarı mükemmel değildik ama ikinci yarı oyunumuzu geliştirdik. Golü bulduk, daha fazlasını da yapabilirdik. Hakem ikinci yarı oyunculara yardım etti, çok sık oyunu durdurmadı. Topla oynayan takımlar için oyunun kesilmemesi çok önemli. Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz ama zor şartlardan geçiyoruz. Ne olursa olsun zor durumlarla başa çıkmanız gerekir. Zor günler mutlaka olacaktır. Bununla başa nasıl çıkılır bilmelisiniz." diye konuştu.'Hugo geldi Bakasetas da geliyor'Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Fatih Terim, "Bakasetas yarın(pazartesi) gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Dolayısıyla birbirimizi tanıyoruz. Kendisi de hazır olduğunu bize bildirdi. Onu hepimiz tanıyoruz. Bugün Trabzonspor'a veda etti, onlara da teşekkür ediyoruz. Maksimovic transferi ne durumda pek bir şey bilmiyorum. Bugün Vitor geldi. Vitor ve Bakasetas ile ilgili bana bilgilendirme yapıldı. Ancak bu iki oyuncudan bahsedebilirim." şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240104/fatih-terim-sahaya-indi-ilk-macinin-4-dakikasinda-hakemin-kararina-verdigi-tepki-gundeme-oturdu-1079311371.html

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fatih terim, transfer, panathinaikos opap