https://sputniknews.com.tr/20240125/etimesgut-icin-ilk-anketin-sonuclariaciklandi-erdal-besikcioglu-mu-enver-demirel-mi-1080020975.html

Etimesgut için ilk anketin sonuçları açıklandı: Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi?

Etimesgut için ilk anketin sonuçları açıklandı: Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere adım adım yaklaşılıyor. Adayların belirlenmesi sonrasında ilk anket sonuçları da gelmeye başladı. CHP, Ankara Etimesgut'ta... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T09:40+0300

2024-01-25T09:40+0300

2024-01-25T10:15+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

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Yerel seçimler için geri sayım başladı. Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ederken ilk anket sonuçları da gelmeye başladı.Cumhuriyet'te yer alan habere göre araştırma şirketi AREA tarafından Etimesgut'ta “Etimesgut Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz nasıl olur” sorusu seçmenlere yöneltildi. Katılımcıların yüzde 38.7 Erdal Beşikçioğlu derken 36.9'u ise MHP’li Enver Demirel’i tercih etti.Kararsızların dağıtılmasıyla oluşan geçerli oylarda ise Beşikçioğlu’nun oy oranı yüzde 49.2’ye yükseldi. Rakibi Demirel ise yüzde 47’de kaldı.Belediye MHP'nin elindeydi31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP yüzde 40.6 ile birinci parti olmuş, CHP ise yüzde 37.5’lik oy almıştı.Enver Demirel kimdir?1961 yılında, Etimesgut'un Aşağı Yurtçu Mahallesi'nde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Etimesgut'ta tamamladı. Bir süre serbest muhasebecilik, mali müşavirlik yaptı, serbest ticari faaliyetlerde bulundu.Aktif siyasete, Milliyetçi Hareket Partisi’nde başladı. 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı olarak katıldığı; 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Etimesgut Belediye Başkanlığı’na ilk kez seçildi. 5 yıllık hizmet döneminde başarılı bir görev süresi geçirmesine, oylarını artırmasına rağmen 28 Mart 2004 seçimlerini kaybetti. Seçimi kaybettikten sonra, siyasetten uzaklaşmayarak; partisinin genel merkezinde, il ve ilçe teşkilatında görev yapmaya devam etti. 2006 yılında ilçe kongresinde yeniden Etimesgut İlçe Başkanlığı'na seçildi.29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisi tarafından yeniden belediye başkanlığına aday gösterildi. Etimesgut halkının teveccühüyle 5 yıl aradan sonra 2. kez belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tekrar aday gösterildi ve bu göreve 3. kez seçilme başarısını gösterdi.31 Mart 2019 yerel seçimlerine MHP ve Cumhur İttifakının adayı olarak katıldı. Seçimleri kazanarak, Etimesgut'un 4. kez belediye başkanı seçildi. Halen bu görevini sürdüren Enver Demirel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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