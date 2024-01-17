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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240117/istanbul-icin-yaptiklari-son-anketi-canli-yayinda-acikladi-ekrem-imamoglu-mu-murat-kurum-mu-1079730956.html
İstanbul için yaptıkları son anketi canlı yayında açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
İstanbul için yaptıkları son anketi canlı yayında açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
İstanbul yerel seçimlerinin sonuçları ile ilgili dikkat çeken bir anket daha açıklandı. Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş katıldığı bir canlı yayında... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T08:33+0300
2024-01-17T08:33+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
murat kurum
anket
sonuç
araştırma
seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel yönetim
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İstanbul’da AK Parti’nin adayının belli olmasının ardından yerel seçim yarışı tam anlamıyla başladı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi beklenen seçim yarışını kimin önde tamamlayacağı şimdiden merak konusu olmaya da başladı. İstanbul’a dair ilk yapılan anket sonuçları da açıklanmaya başlarken Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş’ın katıldığı bir canlı yayında açıkladığı sonuçlar dikkat çekti.Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Aktaş, İstanbul'da seçimlerin yüzde 2-3 gibi küçük bir farkla kazanılacağını söyledi. Aktaş, AK Parti, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere yerel seçim yarışına girecek olan partilerin oy oranları ve potansiyellerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240116/anket-sonuclari-geldi-puan-farki-dikkat-cekti-ekrem-imamoglu-mu-murat-kurum-mu-1079684533.html
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ekrem imamoğlu, murat kurum, anket, sonuç, araştırma, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel yönetim, 31 mart yerel seçimleri
ekrem imamoğlu, murat kurum, anket, sonuç, araştırma, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel yönetim, 31 mart yerel seçimleri

İstanbul için yaptıkları son anketi canlı yayında açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

08:33 17.01.2024
© AAİstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB
İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AA
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İstanbul yerel seçimlerinin sonuçları ile ilgili dikkat çeken bir anket daha açıklandı. Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş katıldığı bir canlı yayında İstanbul’a ilişkin yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaşırken İstanbul'da seçimi kazanan tarafın yüzde 2-3 gibi küçük bir farkla yarışı önde tamamlayacağını söyledi
İstanbul’da AK Parti’nin adayının belli olmasının ardından yerel seçim yarışı tam anlamıyla başladı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi beklenen seçim yarışını kimin önde tamamlayacağı şimdiden merak konusu olmaya da başladı. İstanbul’a dair ilk yapılan anket sonuçları da açıklanmaya başlarken Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş’ın katıldığı bir canlı yayında açıkladığı sonuçlar dikkat çekti.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Aktaş, İstanbul'da seçimlerin yüzde 2-3 gibi küçük bir farkla kazanılacağını söyledi.

Aktaş, AK Parti, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere yerel seçim yarışına girecek olan partilerin oy oranları ve potansiyellerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Son anket sonuçları geldi, puan farkı dikkat çekti: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
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