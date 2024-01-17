https://sputniknews.com.tr/20240117/istanbul-icin-yaptiklari-son-anketi-canli-yayinda-acikladi-ekrem-imamoglu-mu-murat-kurum-mu-1079730956.html

İstanbul için yaptıkları son anketi canlı yayında açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

İstanbul için yaptıkları son anketi canlı yayında açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

İstanbul yerel seçimlerinin sonuçları ile ilgili dikkat çeken bir anket daha açıklandı. Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş katıldığı bir canlı yayında... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T08:33+0300

2024-01-17T08:33+0300

2024-01-17T08:33+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ekrem imamoğlu

murat kurum

anket

sonuç

araştırma

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel yönetim

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İstanbul’da AK Parti’nin adayının belli olmasının ardından yerel seçim yarışı tam anlamıyla başladı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi beklenen seçim yarışını kimin önde tamamlayacağı şimdiden merak konusu olmaya da başladı. İstanbul’a dair ilk yapılan anket sonuçları da açıklanmaya başlarken Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş’ın katıldığı bir canlı yayında açıkladığı sonuçlar dikkat çekti.Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Aktaş, İstanbul'da seçimlerin yüzde 2-3 gibi küçük bir farkla kazanılacağını söyledi. Aktaş, AK Parti, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere yerel seçim yarışına girecek olan partilerin oy oranları ve potansiyellerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240116/anket-sonuclari-geldi-puan-farki-dikkat-cekti-ekrem-imamoglu-mu-murat-kurum-mu-1079684533.html

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