https://sputniknews.com.tr/20240116/anket-sonuclari-geldi-puan-farki-dikkat-cekti-ekrem-imamoglu-mu-murat-kurum-mu-1079684533.html

Son anket sonuçları geldi, puan farkı dikkat çekti: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

Son anket sonuçları geldi, puan farkı dikkat çekti: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

İstanbul yerel seçim anketi yayımlandı. Asal Araştırma tarafından yapılan son anket çalışmasında Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları yer alırken... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T08:48+0300

2024-01-16T08:48+0300

2024-01-16T08:51+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

yerel yönetim

31 mart yerel seçimleri

istanbul

ekrem imamoğlu

murat kurum

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Yerel seçim anket sonuçları gelmeye başladı. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için partilerin belediye başkan adayları neredeyse büyük oranda netleşti. Adaylar sahalara çıkarken, anket çalışmaları da başladı.2024 yerel seçimlerinde en çok merak edilen şehirlerin başında İstanbul gelirken, yarışın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. '2 bin 500 kişiyle görüşüldü'İstanbul için ilk yerel seçim anketleri de gelmeye başladı. Son olarak Asal Araştırma İstanbul seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket çalışmasına toplam 2 bin 500 kişiyle görüşüldüğü belirtildi.İstanbul yerel seçim anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekerken; ankette henüz adaylarının ismini açıklamayan DEM Parti ve İYİ Parti de yer aldı.Anket sonuçlarına göre:

https://sputniknews.com.tr/20240113/zafer-partisinin-istanbul-adayi-belli-oldu-1079611578.html

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