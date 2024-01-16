https://sputniknews.com.tr/20240116/anket-sonuclari-geldi-puan-farki-dikkat-cekti-ekrem-imamoglu-mu-murat-kurum-mu-1079684533.html
Son anket sonuçları geldi, puan farkı dikkat çekti: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
Son anket sonuçları geldi, puan farkı dikkat çekti: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
İstanbul yerel seçim anketi yayımlandı. Asal Araştırma tarafından yapılan son anket çalışmasında Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları yer alırken... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T08:48+0300
2024-01-16T08:48+0300
2024-01-16T08:51+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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31 mart yerel seçimleri
istanbul
ekrem imamoğlu
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Yerel seçim anket sonuçları gelmeye başladı. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için partilerin belediye başkan adayları neredeyse büyük oranda netleşti. Adaylar sahalara çıkarken, anket çalışmaları da başladı.2024 yerel seçimlerinde en çok merak edilen şehirlerin başında İstanbul gelirken, yarışın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. '2 bin 500 kişiyle görüşüldü'İstanbul için ilk yerel seçim anketleri de gelmeye başladı. Son olarak Asal Araştırma İstanbul seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket çalışmasına toplam 2 bin 500 kişiyle görüşüldüğü belirtildi.İstanbul yerel seçim anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekerken; ankette henüz adaylarının ismini açıklamayan DEM Parti ve İYİ Parti de yer aldı.Anket sonuçlarına göre:
https://sputniknews.com.tr/20240113/zafer-partisinin-istanbul-adayi-belli-oldu-1079611578.html
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seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, yerel yönetim, 31 mart yerel seçimleri, istanbul, ekrem imamoğlu, murat kurum
Son anket sonuçları geldi, puan farkı dikkat çekti: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
08:48 16.01.2024 (güncellendi: 08:51 16.01.2024)
İstanbul yerel seçim anketi yayımlandı. Asal Araştırma tarafından yapılan son anket çalışmasında Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları yer alırken, aralarındaki puan farkı da dikkat çekti. Peki İstanbul'daki seçim anketinde Ekrem İmamoğlu mu Murat kurum mu önde? İşte 31 Mart'taki yerel seçimlere 2.5 ay kala yapılan son seçim anket sonuçları
Yerel seçim anket sonuçları gelmeye başladı. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için partilerin belediye başkan adayları neredeyse büyük oranda netleşti. Adaylar sahalara çıkarken, anket çalışmaları da başladı.
2024 yerel seçimlerinde en çok merak edilen şehirlerin başında İstanbul gelirken, yarışın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor.
'2 bin 500 kişiyle görüşüldü'
İstanbul için ilk yerel seçim anketleri de gelmeye başladı. Son olarak Asal Araştırma İstanbul seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket çalışmasına toplam 2 bin 500 kişiyle görüşüldüğü belirtildi.
İstanbul yerel seçim anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekerken; ankette henüz adaylarının ismini açıklamayan DEM Parti ve İYİ Parti de yer aldı.
Ekrem İmamoğlu
: yüzde 36.4
DEM Parti Adayı
: yüzde 4.4
İYİ Parti Adayı
: yüzde 3.0
Diğer Parti Adayları
: yüzde 3.4
Oy kullanmayacağım
: yüzde 5.2