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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240116/anket-sonuclari-geldi-puan-farki-dikkat-cekti-ekrem-imamoglu-mu-murat-kurum-mu-1079684533.html
Son anket sonuçları geldi, puan farkı dikkat çekti: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
Son anket sonuçları geldi, puan farkı dikkat çekti: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
İstanbul yerel seçim anketi yayımlandı. Asal Araştırma tarafından yapılan son anket çalışmasında Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları yer alırken... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T08:48+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
yerel yönetim
31 mart yerel seçimleri
istanbul
ekrem imamoğlu
murat kurum
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Yerel seçim anket sonuçları gelmeye başladı. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için partilerin belediye başkan adayları neredeyse büyük oranda netleşti. Adaylar sahalara çıkarken, anket çalışmaları da başladı.2024 yerel seçimlerinde en çok merak edilen şehirlerin başında İstanbul gelirken, yarışın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. '2 bin 500 kişiyle görüşüldü'İstanbul için ilk yerel seçim anketleri de gelmeye başladı. Son olarak Asal Araştırma İstanbul seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket çalışmasına toplam 2 bin 500 kişiyle görüşüldüğü belirtildi.İstanbul yerel seçim anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekerken; ankette henüz adaylarının ismini açıklamayan DEM Parti ve İYİ Parti de yer aldı.Anket sonuçlarına göre:
https://sputniknews.com.tr/20240113/zafer-partisinin-istanbul-adayi-belli-oldu-1079611578.html
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seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, yerel yönetim, 31 mart yerel seçimleri, istanbul, ekrem imamoğlu, murat kurum

Son anket sonuçları geldi, puan farkı dikkat çekti: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

08:48 16.01.2024 (güncellendi: 08:51 16.01.2024)
© AAİstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB
İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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İstanbul yerel seçim anketi yayımlandı. Asal Araştırma tarafından yapılan son anket çalışmasında Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları yer alırken, aralarındaki puan farkı da dikkat çekti. Peki İstanbul'daki seçim anketinde Ekrem İmamoğlu mu Murat kurum mu önde? İşte 31 Mart'taki yerel seçimlere 2.5 ay kala yapılan son seçim anket sonuçları
Yerel seçim anket sonuçları gelmeye başladı. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için partilerin belediye başkan adayları neredeyse büyük oranda netleşti. Adaylar sahalara çıkarken, anket çalışmaları da başladı.
2024 yerel seçimlerinde en çok merak edilen şehirlerin başında İstanbul gelirken, yarışın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor.

'2 bin 500 kişiyle görüşüldü'

İstanbul için ilk yerel seçim anketleri de gelmeye başladı. Son olarak Asal Araştırma İstanbul seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket çalışmasına toplam 2 bin 500 kişiyle görüşüldüğü belirtildi.
İstanbul yerel seçim anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekerken; ankette henüz adaylarının ismini açıklamayan DEM Parti ve İYİ Parti de yer aldı.
Anket sonuçlarına göre:
Ekrem İmamoğlu: yüzde 36.4
Murat Kurum: yüzde 32.8
DEM Parti Adayı: yüzde 4.4
YRP Adayı: yüzde 3.8
İYİ Parti Adayı: yüzde 3.0
Diğer Parti Adayları: yüzde 3.4
Kararsızım: yüzde 11.0
Oy kullanmayacağım: yüzde 5.2
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Zafer Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
13 Ocak, 19:44
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