https://sputniknews.com.tr/20240125/eski-kiyikoy-belediye-baskani-sevince-hapis-cezasi-1080013031.html

Eski Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'e hapis cezası

Eski Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'e hapis cezası

İçişleri Bakanlığı'nca "rüşvet ve usulsüzlük" iddiaları üzerine görevinden uzaklaştırılan Ender Sevinç, "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçundan... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T00:12+0300

2024-01-25T00:12+0300

2024-01-25T00:12+0300

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Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca "rüşvet ve usulsüzlük" iddiaları nedeniyle Kıyıköy Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ender Sevinç'e, "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçlarından yargılandığı davada 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.Vize Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Ender Sevinç katılmadı.Müştekiler B.Ç, M.I, M.K, D.S. ile sanık avukatının yer aldığı duruşma, avukatların cumhuriyet savcısının önceki celse verdiği esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmasıyla başladı.Daha sonra son sözleri sorulan müştekiler önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirtti.Sanık avukatının savunmasının ardından bir süre ara verilen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sevinç'i "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçlarından 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.Sevinç'in, kararın ardından tutuklandığı belirtildi.Ender Sevinç, 22 Eylül 2023 yılında "rüşvet ve usulsüzlük" iddiaları nedeniyle yargılandığı Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.Ne olmuştu?2021 yılında 4 müşteki Kıyıköy Belediye Başkanı hakkında "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" iddiasıyla Vize Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.Vize Cumhuriyet Başsavcılığı, Sevinç hakkında soruşturma başlatmış ve 2022 yılında hazırlanan iddianame, Vize Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.İddianamede, Sevinç hakkında" cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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içişleri bakanlığı, rüşvet, usulsüzlük, ender sevinç, kırklareli, kırklareli belediyesi, kıyıköy