https://sputniknews.com.tr/20240121/buyukcekmece-belediyesine-rusvet-operasyonu-8-tutuklama-1079886532.html

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. Hamile olduğu belirlenen 1 şüpheli serbest... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T22:12+0300

2024-01-21T22:12+0300

2024-01-21T22:12+0300

türkiye

büyükçekmece belediyesi

rüşvet

operasyon

büyükçekmece

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3dbd438aa6db8bf1eeb7ad3fa684e765.jpg

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen, Büyükçekmece Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç. ile mühendisler Ö.F.A, B.A, A.K, T.A, S.K ile müteahhit A.G. tutuklandı. Hamile olduğu belirlenen 1 şüpheli serbest bırakıldı.Diğer 13 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi."Resmi belgede sahtecilik" yaptığı tespit edilen belediye personeli bazı şüpheliler hakkında Büyükçekmece Kaymakamlığından soruşturma izni isteneceği, 3 yapı denetim kuruluşunun faaliyet izinlerinin iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazılacağı öğrenildi.Ayrıca, bazı şüphelilere "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla soruşturma açılacağı kaydedildi.Bilirkişi heyeti, denetim firmalarının sahte raporlarını belirlediBüyükçekmece Belediyesinde rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma, M.V.M. isimli kişinin belediyede usulsüz çok sayıda olay olduğuna ilişkin ihbarı üzerine başlatıldı.Bu kişi, "İlçedeki Eskice ve Çakmaklı mahallelerinde devam eden inşaatlara zemin etüdü yapılmadığı ancak yapılmış gibi gösterildiği, rüşvet karşılığı usul ve yasaya uygun olmayan zemin temelleri atıldığı, yapı denetim firmalarının sahte ruhsatlar hazırladığı ve belediyedeki bazı görevlilerin müteahhitleri rüşvet karşılığı belli bir kişinin firmasına yönlendirdikleri" iddialarında bulundu.Tanıklar ve müştekinin iddiaları doğrulamasının ardından dosyaya uzman iki mühendis bilirkişi heyeti olarak atandı. Belediyeden istenen belgelerin soruşturma dosyasına eklenmesiyle inceleme yapan heyet, 2023 yılı haziran ayında belirlenen alanlarda keşif yaptı. Çakmaklı Mahallesi'ndeki alanda 4 ayrı sondaj yaptıran bilirkişiler, zeminde kum ve kömüre rastladı.Bilirkişiler, firmanın 64 ayrı sondaj yaptırdığını iddia etmesine rağmen bazı sondaj fotoğraflarının farklı açılardan çekildiğini ve aynı kareler olduğunu belirlerken, sondajlarda kum ve kömüre rastlanmadığı, zeminde kil bulunduğu şeklinde rapor hazırlatıldığını da tespit etti.Eskice Mahallesi'ndeki alanda usul ve mevzuat gereği yapılması gereken düşey enjeksiyon ve fore kazıklar gibi hususların yaptırılmadığını ancak belediye, zemin etüt firmaları ve yapı denetim firmalarının sahte raporlar düzenlendiklerini de belirleyen bilirkişiler, evraklarda gösterilen değerlerin kendilerince yaptırılan laboratuvar sonuçlarıyla uyuşmadığını tutanaklarına geçirdi.İnşaat ruhsatlarının usul ve yasa gereği yapılması gereken işlemler olmaksızın düzenlenip onaylandığı, ruhsat onayından sonra, inşaat devam ederken zemin sondajı için çekilmiş birçok fotoğrafın sonradan düzenlenen veri raporlarının içine konulduğunu saptayan bilirkişiler, ek rapor hazırlayıp savcılığa gönderdi.Toplam 144 villanın ruhsatsız olduğu belirlendiBilirkişi heyetinin 20 Kasım'da sunduğu ek raporda, 16 villa zemininde dikey uygulanması gereken çimento enjeksiyon imalatına hiç rastlanmadığı, yapı denetim evrak ve tutanaklarında da bu imalata ait hiçbir veri ve bilgi içeren doküman tespit edilemediği belirlendi.Parsellerde ruhsat onayından sonra ve inşaatlar devam ederken yapılan zemin etüt amaçlı sondaj çalışmalarına ait hiçbir yapı denetim evrak ve tutanağına rastlanılmadığı aktarılan raporda, inşaatlara ruhsatsız ve zemin etütsüz başlanmasına rağmen yapı denetim firmasının buna dair evrakları usulüne uygunmuş gibi usulsüz imzaladıkları tespit edildi.Eskice'de toplam 144 villanın İmar Kanununa açıkça aykırı şekilde ruhsatsız ve depreme karşı dayanıksız olduğu raporda yer aldıBüyükçekmece Belediyesindeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ile İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.Belediye önünde toplanarak operasyona tepki gösteren gruptakilerden bazıları, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ı darbetmiş, gazetecilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.Bu sırada protestocu gurubun içinde bulunan Büyükçekmece Belediyesinden emekli Hasan A'nın, belediye önündeki başörtülü Nebiha Yetimoğlu'nun boğazını sıkması ve hakarette bulunması, cep telefonu kamerasına yansımıştı. Yetimoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu şüpheli Hasan A. hakkında ise "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230323/buyukcekmece-belediye-baskani-istanbulda-beklenmekte-olan-deprem-yaklasik-400-bin-konutu-yikacak-1068683370.html

türkiye

büyükçekmece

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

büyükçekmece belediyesi, rüşvet, operasyon, büyükçekmece