Büyükçekmece Belediye Başkanı: İstanbul’da beklenmekte olan deprem yaklaşık 400 bin konutu yıkacak

“11 vilayeti kapsayan, 110 bin kilometrekarelik alanda aynı anda iki büyük deprem 7.7, 7.6. Mısır’a kadar konuyu aldığınızda 350 bin kilometrekarelik alanda dünyada ilk kez bilinen böyle bir deprem meydana geliyor. Kaybımız 51 bini geçti. Yıkılan bina sayısı ve yıkılmakta olan 298 bin. Toplam konut ve iş yeri olarak da 876 bin bağımsız bölüm yıkıldı. Yaralı sayısı 108 bin. Korkunç bir olay. Korkunç bir felaketle karşı karşıya kaldık. 90 ülkeden 11 bin 500 kurtarma ekibi geldi. Yardıma koşan bütün ülkelere teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi dirençli kentler çok büyük bir kavramı ifade ediyor. İstanbul’da beklenmekte olan deprem yaklaşık 400 bin konutumuzu yıkacak ve 2 milyona yakın insan etkilenecektir. İstanbul’da ve İstanbul’un çevresinde Avrupa’nın 150 milyar dolarlık yatırımı var. İstanbul’da 100 bin binanın yıkılacağını biliyoruz. İstanbul’u ayağa kaldırmak için, İstanbul’u depreme hazırlamak için ayrı çalışma yürüteceğiz. Aynı zamanda yıkılmış olan 11 vilayetimizin ayağa kaldırılması için bir başka çalışmayı eş zamanlı yürüteceğiz. Bu nedenle başta Avrupa olmak üzere uluslararası alanda ne kadar muhatap kuruluş varsa özellikle finans yönünde ihtiyacımız olduğunu ve birlikte iş birliği içerisinde bu yaraları saracağımızı, İstanbul’u dirençli kent adına geleceğe hazırlamak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve tüm kurumlardan da destek bekliyoruz."