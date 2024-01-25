https://sputniknews.com.tr/20240125/esine-ve-sevgilisine-ayni-yuzugu-aldi-bir-alana-bir-bedava-kampanyasi-vardi-1080032417.html
Eşine ve sevgilisine aynı yüzüğü aldı: 'Bir alana bir bedava kampanyası vardı'
Eşine ve sevgilisine aynı yüzüğü aldı: 'Bir alana bir bedava kampanyası vardı'
Barışmak için televizyon programına katılan çiftlerden sihirbaz Özgür, eşine ve bir başka kadına aynı yüzüğü aldı. Tepkiyle karşılaşan koca, 'Kampanya vardı'... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T13:34+0300
2024-01-25T13:34+0300
2024-01-25T13:34+0300
yaşam
yüzük
aldatma
aldatmak
altın
televizyon
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Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak programına Özgür ile Bahar çifti de katıldı.Sihirbazlık yapan eşi Özgür'ün kendisini aldattığını iddia eden Bahar isimli katılımcı, Zahide Yetiş'e başvurmuş ve programda da eşinin kendisini bir otel odasında aldattığını iddia etmişti.Özgür ise o iddiaları yalanlamış ve "Pelerinimi unuttuğum için bornoz giymiştim" demişti: Aldatma ile suçlanan eşin, karısı Bahar'a ve birlikte olduğu iddia edilen kişiye aynı yüzüğü aldığı ortaya çıktı. İddialar üzerine açıklama yapan koca, "Kampanya vardı. Bir alana bir bedavaydı. Ben de iş ortağım diye aldım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/muge-anli-ile-tatli-sert-programindan-sonra-gozaltina-alinmisti-yeni-bir-ceset-daha-bulundu-1080012031.html
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yüzük, aldatma, aldatmak, altın, televizyon
yüzük, aldatma, aldatmak, altın, televizyon
Eşine ve sevgilisine aynı yüzüğü aldı: 'Bir alana bir bedava kampanyası vardı'
Barışmak için televizyon programına katılan çiftlerden sihirbaz Özgür, eşine ve bir başka kadına aynı yüzüğü aldı. Tepkiyle karşılaşan koca, 'Kampanya vardı' diyerek kendini savundu.
Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak programına Özgür ile Bahar çifti de katıldı.
Sihirbazlık yapan eşi Özgür'ün kendisini aldattığını iddia eden Bahar isimli katılımcı, Zahide Yetiş'e başvurmuş ve programda da eşinin kendisini bir otel odasında aldattığını iddia etmişti.
Özgür ise o iddiaları yalanlamış ve "Pelerinimi unuttuğum için bornoz giymiştim" demişti:
Aldatma ile suçlanan eşin, karısı Bahar'a ve birlikte olduğu iddia edilen kişiye aynı yüzüğü aldığı ortaya çıktı. İddialar üzerine açıklama yapan koca, "Kampanya vardı. Bir alana bir bedavaydı. Ben de iş ortağım diye aldım" dedi.