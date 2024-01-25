https://sputniknews.com.tr/20240125/erdogan-guney-afrika-cumhurbaskani-ile-gorustu-israile-acilan-davadan-memnuniyetini-bildir-1080037855.html

Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü: İsrail'e açılan davadan memnuniyetini bildirdi

Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü: İsrail'e açılan davadan memnuniyetini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefon görüşmesinde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, ikili ilişkiler ve küresel... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T16:02+0300

2024-01-25T16:02+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

güney afrika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefon görüşmesinde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan,görüşmede Güney Afrika'nın, Filistin'deki soykırımın cezalandırılması için Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e açtığı davadan duyduğu memnuniyeti bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu haklı davanın insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail’in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini dile getirdi.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, güney afrika