https://sputniknews.com.tr/20240125/erdogan-guney-afrika-cumhurbaskani-ile-gorustu-israile-acilan-davadan-memnuniyetini-bildir-1080037855.html
Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü: İsrail'e açılan davadan memnuniyetini bildirdi
Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü: İsrail'e açılan davadan memnuniyetini bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefon görüşmesinde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, ikili ilişkiler ve küresel... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T16:02+0300
2024-01-25T16:02+0300
2024-01-25T16:08+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
güney afrika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefon görüşmesinde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan,görüşmede Güney Afrika'nın, Filistin'deki soykırımın cezalandırılması için Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e açtığı davadan duyduğu memnuniyeti bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu haklı davanın insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail’in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini dile getirdi.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, güney afrika
recep tayyip erdoğan, türkiye, güney afrika
Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü: İsrail'e açılan davadan memnuniyetini bildirdi
16:02 25.01.2024 (güncellendi: 16:08 25.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefon görüşmesinde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefon görüşmesinde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,görüşmede Güney Afrika'nın, Filistin'deki soykırımın cezalandırılması için Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e açtığı davadan duyduğu memnuniyeti bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu haklı davanın insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail’in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini dile getirdi.