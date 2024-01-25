https://sputniknews.com.tr/20240125/emekli-ayliklarina-yapilacak-artisi-yuzde-4925e-cikaran-teklif-tbmmde-kabul-edildi-1080043511.html

Emekli aylıklarına yapılacak artışı yüzde 49.25'e çıkaran teklif TBMM'de kabul edildi

Emekli aylıklarına yapılacak artışı yüzde 49.25'e çıkaran teklif TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49.25'e çıkarılmasını... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T19:00+0300

2024-01-25T19:00+0300

2024-01-25T19:09+0300

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TBMM Genel Kurulu, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeleri sürdürüyor.Teklifin 7. maddesi üzerinde değişiklik önergesi verildi. Kabul edilen önergeyle söz konusu maddede yüzde 42,57 olarak yer alan SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49.25'e yükseltildi.

https://sputniknews.com.tr/20240125/ssk-ve-bagkur-emeklileri-icin-tarih-verildi-ek-zam-odemeleri-ne-zaman-yapilacak-1080026092.html

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