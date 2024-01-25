https://sputniknews.com.tr/20240125/emekli-ayliklarina-yapilacak-artisi-yuzde-4925e-cikaran-teklif-tbmmde-kabul-edildi-1080043511.html
Emekli aylıklarına yapılacak artışı yüzde 49.25'e çıkaran teklif TBMM'de kabul edildi
Emekli aylıklarına yapılacak artışı yüzde 49.25'e çıkaran teklif TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49.25'e çıkarılmasını... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T19:00+0300
2024-01-25T19:00+0300
2024-01-25T19:09+0300
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TBMM Genel Kurulu, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeleri sürdürüyor.Teklifin 7. maddesi üzerinde değişiklik önergesi verildi. Kabul edilen önergeyle söz konusu maddede yüzde 42,57 olarak yer alan SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49.25'e yükseltildi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ssk-ve-bagkur-emeklileri-icin-tarih-verildi-ek-zam-odemeleri-ne-zaman-yapilacak-1080026092.html
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son dakika, tbmm, emekli maaşı, emeklilik
son dakika, tbmm, emekli maaşı, emeklilik
Emekli aylıklarına yapılacak artışı yüzde 49.25'e çıkaran teklif TBMM'de kabul edildi
19:00 25.01.2024 (güncellendi: 19:09 25.01.2024)
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49.25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeleri sürdürüyor.
Teklifin 7. maddesi üzerinde değişiklik önergesi verildi. Kabul edilen önergeyle söz konusu maddede yüzde 42,57 olarak yer alan SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49.25'e yükseltildi.