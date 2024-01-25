Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız'dan Suriye konulu '21. Astana Görüşmeleri' açıklaması

Terörle mücadelede ortak kararlılık vurgulandı. Burada çok özel durum da Türkiye ile ilgili. Terör örgütlerinin bir bölümü, özellikle PKK/YPG, bunlar Suriye Demokratik Güçleri altında örgütlenmiş durumdalar. Hem Suriye hem Irak sahasından Türkiye’yi hedef alıyorlar. Dolayısıyla oradaki bütün aktörlerin bu konuda sorumluluğu var.

Türkiye, Suriye krizi nedeniyle çok maliyete katlandı. Bunun içinde göçmenler, mülteciler var ama onun ötesinde harekatlar var. Terör eylemleri var. Bunların hepsi bir maliyet. Umarım, Suriye’deki siyasi çözümle birlikte Suriye, Türkiye’nin iyi bir komşusu olur. Türkiye, bu konuda bir tecrübeye sahip. Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi. Gerek hukuk devleti gerek insan hakları babında tecrübeleri çok. Bunlar olursa herhalde ülkede kriz olmaz.