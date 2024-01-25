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2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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CHP İzmir ve Antalya adaylarını ne zaman açıklayacak?
CHP İzmir ve Antalya adaylarını ne zaman açıklayacak?
CHP'nin Parti Meclisi (PM), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kalan adayları belirlemek üzere cuma toplanacak. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
chp
izmir
tunç soyer
muhittin böcek
belediye
belediye başkanı
aday
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CHP, bugüne kadar 622 seçim çevresinde adayını açıklarken, aralarında İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için de anket ve temayül yoklaması çalışmalarını tamamladı.Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) cuma saat 13.00'te toplanacak. MYK'nin ardından akşam saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında PM toplantısı yapılacak.Toplantıda kalan seçim çevrelerinin büyük çoğunluğu için adayların açıklanacağı öğrenildi.2 günlük yasakÖte yandan, CHP, aday belirleme çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00'dan itibaren 2 gün parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240122/chp-genel-baskani-ozel-onceki-genel-baskan-kilicdaroglu-ile-gorustu-1079924945.html
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chp izmir adayı
chp izmir adayı

CHP İzmir ve Antalya adaylarını ne zaman açıklayacak?

10:19 25.01.2024
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA
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CHP'nin Parti Meclisi (PM), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kalan adayları belirlemek üzere cuma toplanacak.
CHP, bugüne kadar 622 seçim çevresinde adayını açıklarken, aralarında İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için de anket ve temayül yoklaması çalışmalarını tamamladı.
Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) cuma saat 13.00'te toplanacak. MYK'nin ardından akşam saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında PM toplantısı yapılacak.
Toplantıda kalan seçim çevrelerinin büyük çoğunluğu için adayların açıklanacağı öğrenildi.

2 günlük yasak

Öte yandan, CHP, aday belirleme çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00'dan itibaren 2 gün parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
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CHP Genel Başkanı Özel, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü
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