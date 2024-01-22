https://sputniknews.com.tr/20240122/chp-genel-baskani-ozel-onceki-genel-baskan-kilicdaroglu-ile-gorustu-1079924945.html
CHP Genel Başkanı Özel, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T22:54+0300
2024-01-22T22:54+0300
2024-01-22T22:57+0300
politika
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079925060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26ba96e9aaac50d4e370b4dc44136b81.jpg
CHP Genel Başkanı Özel'in, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği bildirildi.CHP'den yapılan açıklamada, Özgür Özel'in, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240122/hakan-fidan-abdye-gitti-isvecin-nato-uyeligi-tbmm-gundemine-alindi-1079923383.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079925060_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_20582963216bca42385ec8d87435eb7a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp
özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp
CHP Genel Başkanı Özel, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü
22:54 22.01.2024 (güncellendi: 22:57 22.01.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Özel'in, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, Özgür Özel'in, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.