https://sputniknews.com.tr/20240122/chp-genel-baskani-ozel-onceki-genel-baskan-kilicdaroglu-ile-gorustu-1079924945.html

CHP Genel Başkanı Özel, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özel, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T22:54+0300

2024-01-22T22:54+0300

2024-01-22T22:57+0300

politika

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

chp

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CHP Genel Başkanı Özel'in, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği bildirildi.CHP'den yapılan açıklamada, Özgür Özel'in, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240122/hakan-fidan-abdye-gitti-isvecin-nato-uyeligi-tbmm-gundemine-alindi-1079923383.html

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özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp