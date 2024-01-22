https://sputniknews.com.tr/20240122/hakan-fidan-abdye-gitti-isvecin-nato-uyeligi-tbmm-gundemine-alindi-1079923383.html

Hakan Fidan ABD'ye gitti, İsveç'in NATO üyeliği TBMM gündemine alındı

Hakan Fidan ABD'ye gitti, İsveç'in NATO üyeliği TBMM gündemine alındı

TBMM Genel Kurulu, haftaya uluslararası sözleşmeleri görüşerek başlayacak. Genel Kurul, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Katılım Protokolü'nü de gündemine... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T21:05+0300

2024-01-22T21:05+0300

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İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokolün onaylanmasını içeren kanun teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurulu, bu hafta uluslararası sözleşmeleri görüşecek. İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Katılım Protokolü de Genel Kurul'da görüşülecek teklifler arasında sıralamaya alınması öngörülüyorEdinilen bilgiye göre, Genel Kurul, bugün İsveç'in NATO Üyeliğine İlişkin Katılım Protokolü'nün yanı sıra Türkiye ile Malezya arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, Güney Kore ile çifte vergilendirmenin kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı görüşecek. Salı günü Saat 15.00'da toplanacak Genel Kurul'un hangi uluslararası anlaşmayı önce görüşeceğine saat 14.30'da toplanacak TBMM Danışma Kurulu'nda karar verilecek.Fidan ABD'ye gittiDiplomatik kaynaklar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'a ulaştuğını açıklamıştı. Kaynaklar Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapacağı Filistin konulu toplantıya katılacağını belirtmişti. İsveç'in NATO'ya üyelik protokolünün bu süreçte gündeme alınması dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20240121/bakan-fidan-abdye-gidiyor-1079885786.html

abd

isveç

malezya

güney kore

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hakan fidan, tbmm, abd, abd, isveç, nato, malezya, türkiye, güney kore