Dışişleri Bakanı Fidan ABD'ye gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T21:24+0300

2024-01-21T21:24+0300

2024-01-21T21:40+0300

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere Ankara'dan New York'a hareket etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapacağı Filistin konulu toplantıya katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın New York ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.

