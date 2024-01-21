https://sputniknews.com.tr/20240121/bakan-fidan-abdye-gidiyor-1079885786.html
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'ye gitti
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'ye gitti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T21:24+0300
2024-01-21T21:24+0300
2024-01-21T21:40+0300
türkiye
hakan fidan
abd
abd
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078234922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62ff492411f9de08a3856c4284e0ce4c.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere Ankara'dan New York'a hareket etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapacağı Filistin konulu toplantıya katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın New York ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240121/disisleri-bakani-fidan-new-yorkta-bmgk-toplantisina-katilacak-1079874514.html
türkiye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078234922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e23880f70a5139511edeb7a70a59700.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakan fidan, abd, abd, bm, bm, birleşmiş milletler (bm)
hakan fidan, abd, abd, bm, bm, birleşmiş milletler (bm)
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'ye gitti
21:24 21.01.2024 (güncellendi: 21:40 21.01.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere Ankara'dan New York'a hareket etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapacağı Filistin konulu toplantıya katılacak.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın New York ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.