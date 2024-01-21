https://sputniknews.com.tr/20240121/disisleri-bakani-fidan-new-yorkta-bmgk-toplantisina-katilacak-1079874514.html
Dışişleri Bakanı Fidan, New York’ta BMGK Toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan, New York’ta BMGK Toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak Salı günü New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılacak. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T15:08+0300
2024-01-21T15:08+0300
2024-01-21T15:08+0300
türkiye
hakan fidan
dışişleri
dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan 23 Ocak’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York’a gidecek. Açıklamada, Bakan Fidan’ın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240121/tbmmnin-bu-hafta-gundeminde-neler-var-en-dusuk-emekli-maasiyla-ilgili-teklif-ne-zaman-gorusulecek-1079867752.html
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hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
Dışişleri Bakanı Fidan, New York’ta BMGK Toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak Salı günü New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan 23 Ocak’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York’a gidecek. Açıklamada, Bakan Fidan’ın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğü belirtildi.