https://sputniknews.com.tr/20240121/disisleri-bakani-fidan-new-yorkta-bmgk-toplantisina-katilacak-1079874514.html

Dışişleri Bakanı Fidan, New York’ta BMGK Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, New York’ta BMGK Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak Salı günü New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılacak. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T15:08+0300

2024-01-21T15:08+0300

2024-01-21T15:08+0300

türkiye

hakan fidan

dışişleri

dışişleri bakanlığı

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan 23 Ocak’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York’a gidecek. Açıklamada, Bakan Fidan’ın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğü belirtildi.

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hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi