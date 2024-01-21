https://sputniknews.com.tr/20240121/tbmmnin-bu-hafta-gundeminde-neler-var-en-dusuk-emekli-maasiyla-ilgili-teklif-ne-zaman-gorusulecek-1079867752.html

TBMM'nin bu hafta gündeminde neler var? En düşük emekli maaşıyla ilgili teklif ne zaman görüşülecek?

TBMM'nin bu hafta gündeminde neler var? En düşük emekli maaşıyla ilgili teklif ne zaman görüşülecek?

TBMM'de bu hafta Genel Kurul, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T12:06+0300

2024-01-21T12:06+0300

2024-01-21T12:06+0300

emekli maaşı

tbmm

türkiye

işsizlik sigortası fonu

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Haftalık çalışmasına 23 Ocak Salı günü başlayacak olan TBMM Genel Kurulu, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek. Asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak.TBMM'de bu hafta gündeme gelecek konular neler?Kısa çalışma gerekçelerine 'genel salgın' durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.Ayrıca Genel Kurul, bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerini görüşecek.Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20240119/tbmm-kararlari-resmi-gazetede-1079808034.html

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tbmm bu hafta, tbmmnin bu haftaki gündemi nedir, en düşük emekli ayığı ne kadar olacak, emekli aylığı 10 bin lira ne zaman olacak,