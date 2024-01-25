https://sputniknews.com.tr/20240125/calisma-hayatina-iliskin-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1080046458.html

Çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T20:47+0300

2024-01-25T20:47+0300

2024-01-25T20:58+0300

türkiye

tbmm

tbmm genel kurulu

son dakika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074990526_0:32:745:451_1920x0_80_0_0_3079197cef36ff4dd50a69db343feb78.jpg

TBMM Genel Kurulunda İşsizlik Sigortası ve bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından teklif kabul edilerek yasalaştı. Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek. İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. İşverene asgari ücret desteği 2024'te aylık 700 lira olarak uygulanacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 49.25 olacak.

https://sputniknews.com.tr/20240125/ssk-ve-bagkur-emeklileri-icin-tarih-verildi-ek-zam-odemeleri-ne-zaman-yapilacak-1080026092.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, tbmm genel kurulu, son dakika