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https://sputniknews.com.tr/20240125/calisma-hayatina-iliskin-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1080046458.html
Çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
Çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM Genel Kurulunda İşsizlik Sigortası ve bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından teklif kabul edilerek yasalaştı. Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek. İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. İşverene asgari ücret desteği 2024'te aylık 700 lira olarak uygulanacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 49.25 olacak.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ssk-ve-bagkur-emeklileri-icin-tarih-verildi-ek-zam-odemeleri-ne-zaman-yapilacak-1080026092.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, son dakika
tbmm, tbmm genel kurulu, son dakika

Çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

20:47 25.01.2024 (güncellendi: 20:58 25.01.2024)
© AAEk zam emekli maaşı
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulunda İşsizlik Sigortası ve bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından teklif kabul edilerek yasalaştı.
Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.
İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.
En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. İşverene asgari ücret desteği 2024'te aylık 700 lira olarak uygulanacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 49.25 olacak.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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SSK ve Bağkur emeklileri için tarih verildi: Ek zam ödemeleri ne zaman yapılacak?
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