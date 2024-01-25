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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/bm-multeciler-yuksek-komiseri-ukraynadaki-catisma-dunya-icin-siradan-hale-geliyor-1080014023.html
BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Ukrayna'daki çatışma dünya için sıradan hale geliyor
BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Ukrayna'daki çatışma dünya için sıradan hale geliyor
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Ukrayna'daki çatışmanın dünya için artık sıradan bir olay haline geldiğini belirtti. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Associated Press’e verdiği demeçte tüm dünyada Ukrayna'daki çatışmaya alışma eğiliminin olduğunu ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.Grandi, "Bence bu yılın geçen yıla göre en büyük farkı, bunun artık tüm dünyada haber olmaması. Ukraynalıların çektiği acılara alışmaya yönelik belirli bir eğilim var” dedi.Ukrayna'ya insani yardım konusundaki görüşmelerin siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle uzadığını belirten Grandi, ABD ve Avrupa Birliği'ne Kiev’e yönelik yardım paketlerini onaylama çağrısı yaparak, insani yardımın siyasetin elinde rehin tutulmaması gerektiğini hatırlatmanın görevi olduğunu vurguladı.Daha önce BM, 2024 yılında Ukrayna'daki savaştan etkilenenleri ve Ukraynalı mültecileri desteklemek için toplam 4.2 milyar dolar yardım yapılması çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240125/sozcu-dujarric-bmnin-dusen-il-76-ucagiyla-ilgili-bilgisi-medyada-cikan-haberlerle-sinirli-1080013198.html
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Ukrayna'daki çatışma dünya için sıradan hale geliyor

01:06 25.01.2024
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna Rusya tank
Ukrayna Rusya tank - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Ukrayna'daki çatışmanın dünya için artık sıradan bir olay haline geldiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Associated Press’e verdiği demeçte tüm dünyada Ukrayna'daki çatışmaya alışma eğiliminin olduğunu ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.
Grandi, "Bence bu yılın geçen yıla göre en büyük farkı, bunun artık tüm dünyada haber olmaması. Ukraynalıların çektiği acılara alışmaya yönelik belirli bir eğilim var” dedi.
Ukrayna'ya insani yardım konusundaki görüşmelerin siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle uzadığını belirten Grandi, ABD ve Avrupa Birliği'ne Kiev’e yönelik yardım paketlerini onaylama çağrısı yaparak, insani yardımın siyasetin elinde rehin tutulmaması gerektiğini hatırlatmanın görevi olduğunu vurguladı.
Daha önce BM, 2024 yılında Ukrayna'daki savaştan etkilenenleri ve Ukraynalı mültecileri desteklemek için toplam 4.2 milyar dolar yardım yapılması çağrısında bulunmuştu.
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