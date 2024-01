https://sputniknews.com.tr/20240125/bm-multeciler-yuksek-komiseri-ukraynadaki-catisma-dunya-icin-siradan-hale-geliyor-1080014023.html

BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Ukrayna'daki çatışma dünya için sıradan hale geliyor

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Ukrayna'daki çatışmanın dünya için artık sıradan bir olay haline geldiğini belirtti. 25.01.2024

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Associated Press’e verdiği demeçte tüm dünyada Ukrayna'daki çatışmaya alışma eğiliminin olduğunu ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.Grandi, "Bence bu yılın geçen yıla göre en büyük farkı, bunun artık tüm dünyada haber olmaması. Ukraynalıların çektiği acılara alışmaya yönelik belirli bir eğilim var” dedi.Ukrayna'ya insani yardım konusundaki görüşmelerin siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle uzadığını belirten Grandi, ABD ve Avrupa Birliği'ne Kiev’e yönelik yardım paketlerini onaylama çağrısı yaparak, insani yardımın siyasetin elinde rehin tutulmaması gerektiğini hatırlatmanın görevi olduğunu vurguladı.Daha önce BM, 2024 yılında Ukrayna'daki savaştan etkilenenleri ve Ukraynalı mültecileri desteklemek için toplam 4.2 milyar dolar yardım yapılması çağrısında bulunmuştu.

