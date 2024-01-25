https://sputniknews.com.tr/20240125/bm-multeciler-yuksek-komiseri-ukraynadaki-catisma-dunya-icin-siradan-hale-geliyor-1080014023.html
BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Ukrayna'daki çatışma dünya için sıradan hale geliyor
BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Ukrayna'daki çatışma dünya için sıradan hale geliyor
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Ukrayna'daki çatışmanın dünya için artık sıradan bir olay haline geldiğini belirtti. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T01:06+0300
2024-01-25T01:06+0300
2024-01-25T01:06+0300
ukrayna krizi
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
filippo grandi
associated press
associated press (ap)
amerikan associated press
abd
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/15/1078689524_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0f2e20d90a77742dd2733c15782276e9.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Associated Press’e verdiği demeçte tüm dünyada Ukrayna'daki çatışmaya alışma eğiliminin olduğunu ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.Grandi, "Bence bu yılın geçen yıla göre en büyük farkı, bunun artık tüm dünyada haber olmaması. Ukraynalıların çektiği acılara alışmaya yönelik belirli bir eğilim var” dedi.Ukrayna'ya insani yardım konusundaki görüşmelerin siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle uzadığını belirten Grandi, ABD ve Avrupa Birliği'ne Kiev’e yönelik yardım paketlerini onaylama çağrısı yaparak, insani yardımın siyasetin elinde rehin tutulmaması gerektiğini hatırlatmanın görevi olduğunu vurguladı.Daha önce BM, 2024 yılında Ukrayna'daki savaştan etkilenenleri ve Ukraynalı mültecileri desteklemek için toplam 4.2 milyar dolar yardım yapılması çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240125/sozcu-dujarric-bmnin-dusen-il-76-ucagiyla-ilgili-bilgisi-medyada-cikan-haberlerle-sinirli-1080013198.html
abd
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/15/1078689524_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59926975c19af91c71b11a808af27c3e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), filippo grandi, associated press, associated press (ap), amerikan associated press, abd, abd, avrupa birliği, avrupa birliği
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), filippo grandi, associated press, associated press (ap), amerikan associated press, abd, abd, avrupa birliği, avrupa birliği
BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Ukrayna'daki çatışma dünya için sıradan hale geliyor
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Ukrayna'daki çatışmanın dünya için artık sıradan bir olay haline geldiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Associated Press’e verdiği demeçte tüm dünyada Ukrayna'daki çatışmaya alışma eğiliminin olduğunu ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.
Grandi, "Bence bu yılın geçen yıla göre en büyük farkı, bunun artık tüm dünyada haber olmaması. Ukraynalıların çektiği acılara alışmaya yönelik belirli bir eğilim var” dedi.
Ukrayna'ya insani yardım konusundaki görüşmelerin siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle uzadığını belirten Grandi, ABD ve Avrupa Birliği'ne Kiev’e yönelik yardım paketlerini onaylama çağrısı yaparak, insani yardımın siyasetin elinde rehin tutulmaması gerektiğini hatırlatmanın görevi olduğunu vurguladı.
Daha önce BM, 2024 yılında Ukrayna'daki savaştan etkilenenleri ve Ukraynalı mültecileri desteklemek için toplam 4.2 milyar dolar yardım yapılması çağrısında bulunmuştu.