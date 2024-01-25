https://sputniknews.com.tr/20240125/birlesmis-milletler-gazzede-insanlar-karinlarini-doyuracak-yiyecek-bulamiyor-1080042332.html

Birleşmiş Milletler: Gazze'de insanlar karınlarını doyuracak yiyecek bulamıyor

Birleşmiş Milletler: Gazze'de insanlar karınlarını doyuracak yiyecek bulamıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), temel gıda maddeleri bulunamadığı için Gazze Şeridi'nin... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T17:48+0300

2024-01-25T17:48+0300

2024-01-25T17:48+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

unrwa

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

un

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UNRWA'nın Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel olarak Gazze Şeridi'nde özelde ise kuzeydeki Gazze ve Kuzey Gazze valiliklerinde durumun felaket ötesi olduğunu ifade etti."Un ve pirinç gibi temel gıda maddeleri mevcut değil. Orada yaşayanlar karınlarını doyuracak yiyeceği bulamıyor. Durum en basit ifadeyle çok trajik" diyen Hamdan, bu bölgelerdeki gıda sıkıntısının daha fazla sağlık sorununa neden olduğunun altını çizdi.Gazze kentine insani yardım ulaştırmanın, İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle son derece zor ve karmaşık hale geldiğini kaydeden Hamdan, Gazze ve Kuzey Gazze valiliklerinde pek çok bölgeye bu kısıtlamalar nedeniyle yardımların ulaştırılamadığını dile getirdi.UNRWA'nın geçen günlerde Gazze'nin kuzeyine gönderdiği 2 yardım konvoyuna, güneye döndüğü sırada ateş açıldığını ifade eden Hamdan, "Bu, kabul edilebilir bir durum değil. İnsani yardım ekiplerinin korunması ve yeterli miktarda insani yardımın bölgeye ulaşması sürecinin kolaylaştırılması gerekiyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240125/finlandiya-disisleri-bakani-valtonen-israil-icin-mesru-mudafaa-donemi-bitti-artik-yeter-1080041862.html

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