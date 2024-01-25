https://sputniknews.com.tr/20240125/birlesmis-milletler-gazzede-insanlar-karinlarini-doyuracak-yiyecek-bulamiyor-1080042332.html
Birleşmiş Milletler: Gazze'de insanlar karınlarını doyuracak yiyecek bulamıyor
Birleşmiş Milletler: Gazze'de insanlar karınlarını doyuracak yiyecek bulamıyor
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), temel gıda maddeleri bulunamadığı için Gazze Şeridi'nin... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T17:48+0300
2024-01-25T17:48+0300
2024-01-25T17:48+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
un
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UNRWA'nın Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel olarak Gazze Şeridi'nde özelde ise kuzeydeki Gazze ve Kuzey Gazze valiliklerinde durumun felaket ötesi olduğunu ifade etti."Un ve pirinç gibi temel gıda maddeleri mevcut değil. Orada yaşayanlar karınlarını doyuracak yiyeceği bulamıyor. Durum en basit ifadeyle çok trajik" diyen Hamdan, bu bölgelerdeki gıda sıkıntısının daha fazla sağlık sorununa neden olduğunun altını çizdi.Gazze kentine insani yardım ulaştırmanın, İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle son derece zor ve karmaşık hale geldiğini kaydeden Hamdan, Gazze ve Kuzey Gazze valiliklerinde pek çok bölgeye bu kısıtlamalar nedeniyle yardımların ulaştırılamadığını dile getirdi.UNRWA'nın geçen günlerde Gazze'nin kuzeyine gönderdiği 2 yardım konvoyuna, güneye döndüğü sırada ateş açıldığını ifade eden Hamdan, "Bu, kabul edilebilir bir durum değil. İnsani yardım ekiplerinin korunması ve yeterli miktarda insani yardımın bölgeye ulaşması sürecinin kolaylaştırılması gerekiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/finlandiya-disisleri-bakani-valtonen-israil-icin-mesru-mudafaa-donemi-bitti-artik-yeter-1080041862.html
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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, un, pirinç, insani yardım, yiyecek, açlık
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, un, pirinç, insani yardım, yiyecek, açlık
Birleşmiş Milletler: Gazze'de insanlar karınlarını doyuracak yiyecek bulamıyor
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), temel gıda maddeleri bulunamadığı için Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok trajik bir durum yaşandığını belirtti.
UNRWA'nın Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel olarak Gazze Şeridi'nde özelde ise kuzeydeki Gazze ve Kuzey Gazze valiliklerinde durumun felaket ötesi olduğunu ifade etti.
"Un ve pirinç gibi temel gıda maddeleri mevcut değil. Orada yaşayanlar karınlarını doyuracak yiyeceği bulamıyor. Durum en basit ifadeyle çok trajik" diyen Hamdan, bu bölgelerdeki gıda sıkıntısının daha fazla sağlık sorununa neden olduğunun altını çizdi.
Gazze kentine insani yardım ulaştırmanın, İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle son derece zor ve karmaşık hale geldiğini kaydeden Hamdan, Gazze ve Kuzey Gazze valiliklerinde pek çok bölgeye bu kısıtlamalar nedeniyle yardımların ulaştırılamadığını dile getirdi.
UNRWA'nın geçen günlerde Gazze'nin kuzeyine gönderdiği 2 yardım konvoyuna, güneye döndüğü sırada ateş açıldığını ifade eden Hamdan, "Bu, kabul edilebilir bir durum değil. İnsani yardım ekiplerinin korunması ve yeterli miktarda insani yardımın bölgeye ulaşması sürecinin kolaylaştırılması gerekiyor" dedi.