https://sputniknews.com.tr/20240125/bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi-mi-1080021346.html
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer verilmişti. Peki, bedelli... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T09:38+0300
2024-01-25T09:38+0300
2024-01-25T09:38+0300
türkiye
bedelli asker
bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
milli savunma bakanlığı (msb)
asker
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2024 yılında bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanlar sevk tarihleri ve askerlik yerlerini bekliyor.Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bildirdi.Bugün açıklanacak2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.Bedelli askerlik sevk tarihleriBedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır;08 Şubat 202407 Mart 202418 Nisan 202416 Mayıs 202427 Haziran 202425 Temmuz 202422 Ağustos 202419 Eylül 202417 Ekim 202414 Kasım 202412 Aralık 2024Bedelli askerlik ücreti ne kadar?Ocak ayında yapılan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de ortaya çıktı. Yüzde 49,25’lik artış ile yeni bedelli askerlik parası 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-acikladi-bedelli-askerlik-celp-donemleri-ve-sevk-tarihleri-belli-oldu-1079611792.html
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bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? askerlik yerleri nasıl öğrenilir?,bedelli askerlik son dakika,bedelli askerlik yer sorgulama
bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? askerlik yerleri nasıl öğrenilir?,bedelli askerlik son dakika,bedelli askerlik yer sorgulama
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer verilmişti. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nasıl öğrenilecek?
2024 yılında bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanlar sevk tarihleri ve askerlik yerlerini bekliyor.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bildirdi.
2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.
Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
Bedelli askerlik sevk tarihleri
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır;
08 Şubat 2024
07 Mart 2024
18 Nisan 2024
16 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
25 Temmuz 2024
22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
14 Kasım 2024
12 Aralık 2024
Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Ocak ayında yapılan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de ortaya çıktı. Yüzde 49,25’lik artış ile yeni bedelli askerlik parası 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseldi.