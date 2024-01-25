https://sputniknews.com.tr/20240125/bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi-mi-1080021346.html

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer verilmişti. Peki, bedelli... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T09:38+0300

2024-01-25T09:38+0300

2024-01-25T09:38+0300

türkiye

bedelli asker

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

milli savunma bakanlığı (msb)

asker

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2024 yılında bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanlar sevk tarihleri ve askerlik yerlerini bekliyor.Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bildirdi.Bugün açıklanacak2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.Bedelli askerlik sevk tarihleriBedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır;08 Şubat 202407 Mart 202418 Nisan 202416 Mayıs 202427 Haziran 202425 Temmuz 202422 Ağustos 202419 Eylül 202417 Ekim 202414 Kasım 202412 Aralık 2024Bedelli askerlik ücreti ne kadar?Ocak ayında yapılan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de ortaya çıktı. Yüzde 49,25’lik artış ile yeni bedelli askerlik parası 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-acikladi-bedelli-askerlik-celp-donemleri-ve-sevk-tarihleri-belli-oldu-1079611792.html

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