MSB açıkladı: Bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yarısından fazlası akıl sağlığını kaybetmiş durumda'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'ye Hatay adayı tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Gazze’de yaşanan kuşkusuz felaket. Fakat İslam aleminde Yahudi kodlaması sorgulanmalı’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
İskoçya, Ukraynalıların yardımını kesti
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Artur Lyukmanov açıkladı: Ukraynalı hackerleri kim eğitiyor?
07:14
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:33
9 dk
SESLİ HABER
Almanların yüzde 64’ü Başbakan Scholz’dan memnun değil
08:12
1 dk
SESLİ HABER
Emekli İngiliz Albay: ABD Başkanı ve Batı Avrupalı liderler buna inanmıyor
08:26
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Orgeneral Bell: Ukrayna, Rus sanayisini tehdit edecek silahlara sahip değil
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist açıkladı: Doları etkileyecek 3 değişiklik olacak
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
09:25
1 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
10:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı: Ukrayna haritası şimdiki gibi görünmeyecek
10:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Güney Amerika’da yeni keşif: 15 ton ağırlığında, 20 metre uzunlukta
11:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Rusya, Avrupa'ya 80-90 milyar metreküpe gaz ihracatı yapabilir
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
11:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li iş insanı açıkladı: Ukrayna yardımı, ABD ordusunun mühimmatını tüketti
12:12
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Batı’ya Napolyon göndermesi
12:25
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
12:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
16:13
1 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
16:22
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor
16:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını böyle yazdı: ABD’li politikacılar Ukrayna’nın bölünmesi gerektiğini anladı
17:09
1 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
17:16
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna rahatsızlığı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Süveyş Kanalı'na alternatif yol, 2023’te rekor kırdı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
20:51
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-acikladi-bedelli-askerlik-celp-donemleri-ve-sevk-tarihleri-belli-oldu-1079611792.html
MSB açıkladı: Bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri belli oldu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre; 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T20:05+0300
2024-01-13T20:39+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
bedelli askerlik
celp
sevkiyat
tarih
açıklama
asker
bedelli asker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1b/1075795910_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bf0d1be0251a22ba879c2a30ff9f8f4c.jpg
Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri MSB tarafından duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün son dakika duyurusuna göre; 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.Bedelli askerlikte celp dönemiBedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.Sevk Tarihleri:Belli askerlik ücreti 2024 yılı için ne kadar oldu?Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur" dedi. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.Bedelli askerlik başvurusu yaptıktan sonra ödemelerin peşin olarak yapılması gerekiyor. Ödemeler Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal Müdürlükleri'ne yapılabiliyor.Bedelli askerlik kredisi var mı?Nakit olarak verilmesi gereken bedelli askerlik ücretini bankadan kredi alarak taksitlere bölerek ödeyebilmek mümkün. Bedelli askerlik kredisi, sadece bu duruma özgü bankaların oluşturduğu bir kredi türü. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler bu krediye başvurabiliyor. Bu kredide her bankanın özel kampanyaları bulunuyor. Bazı bankalar bedelli askerlik için özel krediler öngörürken bazı bankalar ise ihtiyaç kredisi olarak bedelli askerlik yapmak isteyenlere kredi verebiliyor. Bedelli askerlik kredisinin faiz ve vadesi bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalar ödeme erteleme seçeneği de vererek avantajlı teklifler sunuyor.Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.Bedelli askerlik sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
https://sputniknews.com.tr/20240111/2024-yili-icin-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-muracaat-islemleri-ne-zaman-baslayacak-1079539625.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1b/1075795910_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6cd1675933f2c2ad230909a8bb6732bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak, bedelli askerlik yerleri hangi iller 2024, bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik ücreti 2024, bedelli askerlik başvurusu, bedelli askerlik yerleri, bedelli askerlik fiyatı, bedelli askerlik kaç gün, bedelli askerlik kredisi
bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak, bedelli askerlik yerleri hangi iller 2024, bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik ücreti 2024, bedelli askerlik başvurusu, bedelli askerlik yerleri, bedelli askerlik fiyatı, bedelli askerlik kaç gün, bedelli askerlik kredisi

MSB açıkladı: Bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri belli oldu

20:05 13.01.2024 (güncellendi: 20:39 13.01.2024)
© AAAsker
Asker - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© AA
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre; 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. 2024 bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihlerine ilişkin ayrıntılar ne?
Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri MSB tarafından duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün son dakika duyurusuna göre; 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

Bedelli askerlikte celp dönemi

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.

Sevk Tarihleri:
1.
08 Şubat 2024
2.
07 Mart 2024
3.
18 Nisan 2024
4.
16 Mayıs 2024
5.
27 Haziran 2024
6.
25 Temmuz 2024
7.
22 Ağustos 2024
8.
19 Eylül 2024
9.
17 Ekim 2024
10.
14 Kasım 2024
11.
12 Aralık 2024

Belli askerlik ücreti 2024 yılı için ne kadar oldu?

Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur" dedi. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.
Bedelli askerlik başvurusu yaptıktan sonra ödemelerin peşin olarak yapılması gerekiyor. Ödemeler Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal Müdürlükleri'ne yapılabiliyor.

Bedelli askerlik kredisi var mı?

Nakit olarak verilmesi gereken bedelli askerlik ücretini bankadan kredi alarak taksitlere bölerek ödeyebilmek mümkün. Bedelli askerlik kredisi, sadece bu duruma özgü bankaların oluşturduğu bir kredi türü. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler bu krediye başvurabiliyor. Bu kredide her bankanın özel kampanyaları bulunuyor. Bazı bankalar bedelli askerlik için özel krediler öngörürken bazı bankalar ise ihtiyaç kredisi olarak bedelli askerlik yapmak isteyenlere kredi verebiliyor. Bedelli askerlik kredisinin faiz ve vadesi bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalar ödeme erteleme seçeneği de vererek avantajlı teklifler sunuyor.

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.
Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.
Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
SAVUNMA
2024 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu: Müracaat işlemleri ne zaman başlayacak?
11 Ocak, 13:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала