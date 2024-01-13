https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-acikladi-bedelli-askerlik-celp-donemleri-ve-sevk-tarihleri-belli-oldu-1079611792.html

MSB açıkladı: Bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri belli oldu

MSB açıkladı: Bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre; 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T20:05+0300

2024-01-13T20:05+0300

2024-01-13T20:39+0300

savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

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açıklama

asker

bedelli asker

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Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri MSB tarafından duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün son dakika duyurusuna göre; 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.Bedelli askerlikte celp dönemiBedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.Sevk Tarihleri:Belli askerlik ücreti 2024 yılı için ne kadar oldu?Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur" dedi. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.Bedelli askerlik başvurusu yaptıktan sonra ödemelerin peşin olarak yapılması gerekiyor. Ödemeler Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal Müdürlükleri'ne yapılabiliyor.Bedelli askerlik kredisi var mı?Nakit olarak verilmesi gereken bedelli askerlik ücretini bankadan kredi alarak taksitlere bölerek ödeyebilmek mümkün. Bedelli askerlik kredisi, sadece bu duruma özgü bankaların oluşturduğu bir kredi türü. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler bu krediye başvurabiliyor. Bu kredide her bankanın özel kampanyaları bulunuyor. Bazı bankalar bedelli askerlik için özel krediler öngörürken bazı bankalar ise ihtiyaç kredisi olarak bedelli askerlik yapmak isteyenlere kredi verebiliyor. Bedelli askerlik kredisinin faiz ve vadesi bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalar ödeme erteleme seçeneği de vererek avantajlı teklifler sunuyor.Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.Bedelli askerlik sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

https://sputniknews.com.tr/20240111/2024-yili-icin-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-muracaat-islemleri-ne-zaman-baslayacak-1079539625.html

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