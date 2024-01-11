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2024 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu: Müracaat işlemleri ne zaman başlayacak?
2024 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu: Müracaat işlemleri ne zaman başlayacak?
illi Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlandığını belirtti ve... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T13:45+0300
2024-01-11T13:45+0300
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Belli askerlik ücreti 2024 yılı için ne kadar oldu?Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur" dedi. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.Bedelli askerlik başvurusu yaptıktan sonra ödemelerin peşin olarak yapılması gerekiyor. Ödemeler Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal Müdürlükleri'ne yapılabiliyor.Bedelli askerlik kredisi var mı?Nakit olarak verilmesi gereken bedelli askerlik ücretini bankadan kredi alarak taksitlere bölerek ödeyebilmek mümkün. Bedelli askerlik kredisi, sadece bu duruma özgü bankaların oluşturduğu bir kredi türü. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler bu krediye başvurabiliyor. Bu kredide her bankanın özel kampanyaları bulunuyor. Bazı bankalar bedelli askerlik için özel krediler öngörürken bazı bankalar ise ihtiyaç kredisi olarak bedelli askerlik yapmak isteyenlere kredi verebiliyor. Bedelli askerlik kredisinin faiz ve vadesi bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalar ödeme erteleme seçeneği de vererek avantajlı teklifler sunuyor.Başvurular ne zaman başlayacak?Aktürk, açıklamasında bedelli askerlik için başvuruların da ne zaman başladığına dikkat çekerek, "08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuruları başlamıştır" uyarısında bulundu.Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.Bedelli askerlikte celp dönemi1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilir.2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın Ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.
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bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak, bedelli askerlik yerleri hangi iller 2024, bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik ücreti 2024, bedelli askerlik başvurusu, bedelli askerlik yerleri, bedelli askerlik fiyatı, bedelli askerlik kaç gün, bedelli askerlik kredisi
bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak, bedelli askerlik yerleri hangi iller 2024, bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik ücreti 2024, bedelli askerlik başvurusu, bedelli askerlik yerleri, bedelli askerlik fiyatı, bedelli askerlik kaç gün, bedelli askerlik kredisi

2024 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu: Müracaat işlemleri ne zaman başlayacak?

13:45 11.01.2024
© AABedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AA
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illi Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlandığını belirtti ve "Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Belli askerlik ücreti 2024 yılı için ne kadar oldu?

Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur" dedi. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.
Bedelli askerlik başvurusu yaptıktan sonra ödemelerin peşin olarak yapılması gerekiyor. Ödemeler Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal Müdürlükleri'ne yapılabiliyor.

Bedelli askerlik kredisi var mı?

Nakit olarak verilmesi gereken bedelli askerlik ücretini bankadan kredi alarak taksitlere bölerek ödeyebilmek mümkün. Bedelli askerlik kredisi, sadece bu duruma özgü bankaların oluşturduğu bir kredi türü. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler bu krediye başvurabiliyor. Bu kredide her bankanın özel kampanyaları bulunuyor. Bazı bankalar bedelli askerlik için özel krediler öngörürken bazı bankalar ise ihtiyaç kredisi olarak bedelli askerlik yapmak isteyenlere kredi verebiliyor. Bedelli askerlik kredisinin faiz ve vadesi bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalar ödeme erteleme seçeneği de vererek avantajlı teklifler sunuyor.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Aktürk, açıklamasında bedelli askerlik için başvuruların da ne zaman başladığına dikkat çekerek, "08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuruları başlamıştır" uyarısında bulundu.

Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?

MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlikte celp dönemi

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilir.
2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın Ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.
3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.
a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,
b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,
c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,
ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,
d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,
e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
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