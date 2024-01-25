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Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, bedelli askerlik yerleri 2024 yılı için sorgulama... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
bedelli asker
bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
savunma
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Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer verilmişti. Yeni bir duyuru paylaşan MSB, bedelli askerlik sınııflandırma sonuçlarını ilan ettiklerini bildirdi.Bedelli askerlik yerleri 2024 sorgulamaYapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.25 Ocak 2024 (bu tarih dahil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.Bedelli askerlikte celp dönemi sevk tarihleriDaha önce Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri MSB tarafından duyurulmuştu. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır:Sevk Tarihleri:Belli askerlik ücreti 2024 yılı için ne kadar oldu?Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur" dedi. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.Bedelli askerlik başvurusu yaptıktan sonra ödemelerin peşin olarak yapılması gerekiyor. Ödemeler Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal Müdürlükleri'ne yapılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-acikladi-bedelli-askerlik-celp-donemleri-ve-sevk-tarihleri-belli-oldu-1079611792.html
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bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak, bedelli askerlik yerleri hangi iller 2024, bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik ücreti 2024, bedelli askerlik başvurusu, bedelli askerlik yerleri, bedelli askerlik fiyatı, bedelli askerlik kaç gün, bedelli askerlik kredisi, bedelli askerlik celp tarihleri, askerlik celp, askerlik celp tarihleri 2024, celp zamanları 2024, bedelli askerlik celp zamanları 2024, askerliğim e devlet, askerliğim nereye çıktı

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

10:24 25.01.2024 (güncellendi: 10:50 25.01.2024)
© AATSK, asker, bedelli askerlik, Türk askeri
TSK, asker, bedelli askerlik, Türk askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, bedelli askerlik yerleri 2024 yılı için sorgulama sayfasına nasıl ulaşılıyor, celp dönemi sevk tarihleri ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer verilmişti. Yeni bir duyuru paylaşan MSB, bedelli askerlik sınııflandırma sonuçlarını ilan ettiklerini bildirdi.

Bedelli askerlik yerleri 2024 sorgulama

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet 'askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz. "

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
25 Ocak 2024 (bu tarih dahil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

Bedelli askerlikte celp dönemi sevk tarihleri

Daha önce Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri MSB tarafından duyurulmuştu. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır:
Sevk Tarihleri:
1.
08 Şubat 2024
2.
07 Mart 2024
3.
18 Nisan 2024
4.
16 Mayıs 2024
5.
27 Haziran 2024
6.
25 Temmuz 2024
7.
22 Ağustos 2024
8.
19 Eylül 2024
9.
17 Ekim 2024
10.
14 Kasım 2024
11.
12 Aralık 2024

Belli askerlik ücreti 2024 yılı için ne kadar oldu?

Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur" dedi. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.
Bedelli askerlik başvurusu yaptıktan sonra ödemelerin peşin olarak yapılması gerekiyor. Ödemeler Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal Müdürlükleri'ne yapılabiliyor.
Asker - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
SAVUNMA
MSB açıkladı: Bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri belli oldu
13 Ocak, 20:05
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