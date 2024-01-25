https://sputniknews.com.tr/20240125/bati-zelenskiyye-surgunde-hukumet-kurmasini-tavsiye-etti-1080047997.html

'Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını tavsiye etti'

'Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını tavsiye etti'

Time gazatesi yazarı Simon Shuster, Batılı ülkelerin Zelenskiy'ye 2022'de sürgünde bir hükümet kurmasını tavsiye ettiğini öne sürdü. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T21:40+0300

2024-01-25T21:40+0300

2024-01-25T21:40+0300

ukrayna krizi

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batı

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time

simon shuster

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in biyografisini yazan gazeteci Simon Shuster kitabında, Batılı ülkelerin Zelenskiy'ye 2022'de sürgünde bir hükümet kurmasını tavsiye ettiğini öne sürdü.Kitapta, “Zelenskiy'in 19 Şubat 2022'de Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasının ardından, birçok Batılı lider ona Kiev'e dönmemesi ve sürgünde bir hükümet kurmaya başlaması çağrısı yaptı” ifadeleri yer alıyor.Zelenskiy’in bu öneriyi, en yakın müttefiklerinin bile kendisini gözden çıkardığı ve tasviyesine yönelik bir girişim olarak değerlendirdiğini belirtilerek “Bu onu kızdırmış gibiydi” ifadelerine yer veriliyor.Son zamanlarda Batı medyası, Batı'nın Ukrayna ihtilafından yorulmaya başladığını ve Zelenskiy rejimine verilen desteğin zayıfladığını giderek daha fazla dile getirmeye başladı.NBC, ABD'li ve Avrupalı yetkililerin, ‘Rusya ile olası barış müzakerelerine dair’ Ukrayna hükümetiyle görüşmeye başladıklarını iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-medyasi-zelenskiy-kendi-dogum-gununu-kutlama-etkinliklerini-yasakladi-1080037245.html

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