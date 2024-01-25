https://sputniknews.com.tr/20240125/bankadaki-siraya-sinirlendi-bomba-ihbarinda-bulundu-1080022338.html

Bankadaki sıraya sinirlendi, bomba ihbarında bulundu

Bankadaki sıraya sinirlendi, bomba ihbarında bulundu

Kırşehir'de bir banka şubesinde meydana gelen olayda sıra yüzünden görevlilerle tartışan bir kişi, şüpheli paket ihbarında bulundu. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T10:07+0300

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yaşam

banka

sıra

bomba

bomba ihbarı

kırşehir

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İddiaya göre banka şubesinde görevli memur ile sıra tartışması yaşadığı ileri sürülen bir kişi; emniyet ekiplerini arayarak şüpheli paket ihbarında bulundu. Kısa süre içerisinde banka şubesine ulaşan TEM, Olay Yeri İnceleme ve bomba imha uzmanları çevre güvenliği aldı. Banka şubesinde inceleme yapan polisler, herhangi bir şüpheli pakete ulaşamadı. İhbarı yapan telefon numarası ile vatandaşı tespit eden polisler, şahsı gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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banka, sıra, bomba, bomba ihbarı, kırşehir