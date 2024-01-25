https://sputniknews.com.tr/20240125/bankadaki-siraya-sinirlendi-bomba-ihbarinda-bulundu-1080022338.html
Bankadaki sıraya sinirlendi, bomba ihbarında bulundu
Bankadaki sıraya sinirlendi, bomba ihbarında bulundu
Kırşehir'de bir banka şubesinde meydana gelen olayda sıra yüzünden görevlilerle tartışan bir kişi, şüpheli paket ihbarında bulundu. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T10:07+0300
2024-01-25T10:07+0300
2024-01-25T10:07+0300
yaşam
banka
sıra
bomba
bomba ihbarı
kırşehir
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İddiaya göre banka şubesinde görevli memur ile sıra tartışması yaşadığı ileri sürülen bir kişi; emniyet ekiplerini arayarak şüpheli paket ihbarında bulundu. Kısa süre içerisinde banka şubesine ulaşan TEM, Olay Yeri İnceleme ve bomba imha uzmanları çevre güvenliği aldı. Banka şubesinde inceleme yapan polisler, herhangi bir şüpheli pakete ulaşamadı. İhbarı yapan telefon numarası ile vatandaşı tespit eden polisler, şahsı gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230709/deponun-onune-park-eden-suruculere-esnaftan-cozum-15-dakika-uzeri-bomba-ihbari-verilir-1073333388.html
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banka, sıra, bomba, bomba ihbarı, kırşehir
banka, sıra, bomba, bomba ihbarı, kırşehir
Bankadaki sıraya sinirlendi, bomba ihbarında bulundu
Kırşehir'de bir banka şubesinde meydana gelen olayda sıra yüzünden görevlilerle tartışan bir kişi, şüpheli paket ihbarında bulundu.
İddiaya göre banka şubesinde görevli memur ile sıra tartışması yaşadığı ileri sürülen bir kişi; emniyet ekiplerini arayarak şüpheli paket ihbarında bulundu.
Kısa süre içerisinde banka şubesine ulaşan TEM, Olay Yeri İnceleme ve bomba imha uzmanları çevre güvenliği aldı.
Banka şubesinde inceleme yapan polisler, herhangi bir şüpheli pakete ulaşamadı. İhbarı yapan telefon numarası ile vatandaşı tespit eden polisler, şahsı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.