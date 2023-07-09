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22:00
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Deponun önüne park eden sürücülere esnaftan çözüm: '15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir'
Deponun önüne park eden sürücülere esnaftan çözüm: '15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir'
Marketinin deposunun önüne park eden araçlardan usanan Rizeli esnafın bulduğu ilginç çözüm gören herkesi güldürüyor. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
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depo, bomba ihbarı, esnaf, fotoğraf, фото
depo, bomba ihbarı, esnaf, fotoğraf, фото

Deponun önüne park eden sürücülere esnaftan çözüm: '15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir'

10:38 09.07.2023 (güncellendi: 10:42 09.07.2023)
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Marketinin deposunun önüne park eden araçlardan usanan Rizeli esnafın bulduğu ilginç çözüm gören herkesi güldürüyor.
© İHARize merkeze bağlı Camiönü mahallesinde bulunan bir benzin istasyonunun sahibi Muhsin Çolak, benzin istasyonuna ait marketin deposunun kapısına araçların sürekli park etmesinden ötürü rahatsız oldu.
Deponun önüne park eden sürücülere esnaftan çözüm: '15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir' - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Rize merkeze bağlı Camiönü mahallesinde bulunan bir benzin istasyonunun sahibi Muhsin Çolak, benzin istasyonuna ait marketin deposunun kapısına araçların sürekli park etmesinden ötürü rahatsız oldu.
© İHAAraçların parkını engellemek için çözüm yolu arayan Çolak, önce dubalara ‘Depo önü park yapılmaz’ tabelası yerleştirdi.
Deponun önüne park eden sürücülere esnaftan çözüm: '15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir' - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Araçların parkını engellemek için çözüm yolu arayan Çolak, önce dubalara ‘Depo önü park yapılmaz’ tabelası yerleştirdi.
© İHAFakat geceleri bazıları araçlarını tekrardan deponun önüne park etmeye devam edince bu sefer park edilmemesi izin hazırladığı dubanın üzerine ‘15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir’ yazdırdı. Rizeli esnafın bu çözümü ise görenleri güldürdü.
Deponun önüne park eden sürücülere esnaftan çözüm: '15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir' - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Fakat geceleri bazıları araçlarını tekrardan deponun önüne park etmeye devam edince bu sefer park edilmemesi izin hazırladığı dubanın üzerine ‘15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir’ yazdırdı. Rizeli esnafın bu çözümü ise görenleri güldürdü.
© İHAİnsanların yazıyı gördüklerinde şaşırdıklarını belirten Muhsin Çolak, “Burası petrol olduğundan dolayı kameranın çok olmasından ötürü burası garanti yer. Herkes arabalarını petrolün karşına çekerek 'Bir şey olursa kameradan görürüz' diye buraya park ediyorlar. Adam nerede oturuyor belli değil arabasını buraya bırakıp gidiyor. Bir tane araba var altında çimen bitmeye başladı. Gece geliyorlar burada deponun önüne bırakıp gidiyorlar. Bende bıktım artık böyle bir şey yapmayı düşündüm. Gören şaşırıyor da ne yapayım yani bu da Rizeli aklı. İnsanlar bunu gördüğünden ötürü biraz kurtulduk, daha araç çekmiyorlar. Burası depomuzun önü yani adam bırakıp gidiyor. Ben de bıktığım için böyle bir şey yaptım” ifadelerini kullandı.
Deponun önüne park eden sürücülere esnaftan çözüm: '15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir' - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
İnsanların yazıyı gördüklerinde şaşırdıklarını belirten Muhsin Çolak, “Burası petrol olduğundan dolayı kameranın çok olmasından ötürü burası garanti yer. Herkes arabalarını petrolün karşına çekerek 'Bir şey olursa kameradan görürüz' diye buraya park ediyorlar. Adam nerede oturuyor belli değil arabasını buraya bırakıp gidiyor. Bir tane araba var altında çimen bitmeye başladı. Gece geliyorlar burada deponun önüne bırakıp gidiyorlar. Bende bıktım artık böyle bir şey yapmayı düşündüm. Gören şaşırıyor da ne yapayım yani bu da Rizeli aklı. İnsanlar bunu gördüğünden ötürü biraz kurtulduk, daha araç çekmiyorlar. Burası depomuzun önü yani adam bırakıp gidiyor. Ben de bıktığım için böyle bir şey yaptım” ifadelerini kullandı.
© İHATabelayı görenlerin gülerek eğlendiklerini söyleyen Alihan Karaca “Bu tabelayı biz de yoldan geçerken görüyoruz. İnsanlar görüyor eğleniyor. Buraya çok araba çekildiği için ya da deponun önüdür diye böyle bir önlem almışlar diye düşünüyorum. İş yeri sahibi de bizleri eğlendirmek için yapmış olabilir. Daha önce de ihbar etmişliğini duydum. Deponun önünü korumak için böyle bir önlem almış” diye konuştu.
Deponun önüne park eden sürücülere esnaftan çözüm: '15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir' - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Tabelayı görenlerin gülerek eğlendiklerini söyleyen Alihan Karaca “Bu tabelayı biz de yoldan geçerken görüyoruz. İnsanlar görüyor eğleniyor. Buraya çok araba çekildiği için ya da deponun önüdür diye böyle bir önlem almışlar diye düşünüyorum. İş yeri sahibi de bizleri eğlendirmek için yapmış olabilir. Daha önce de ihbar etmişliğini duydum. Deponun önünü korumak için böyle bir önlem almış” diye konuştu.
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