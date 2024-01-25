https://sputniknews.com.tr/20240125/azerbaycan-avrupa-konseyi-parlamenterler-meclisi-fransa-ve-ermeni-lobisinin-oyuncagina-donustu-1080041099.html

Azerbaycan: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüştü

Azerbaycan: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüştü

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aliyev, AKPM Azerbaycan delegasyonunun örgüt toplantılarına katılımını ve her türlü işbirliğini süresiz askıya... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T17:27+0300

2024-01-25T17:27+0300

2024-01-25T17:27+0300

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Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüştüğünü belirterek, "Azerbaycan'la tehdit diliyle konuşmak, bizi bir şeylere zorlamak gibi yanlış düşüncelere kapılmanın bu kurumlar dışında kimseye zararı olmaz" ifadelerini kullandı.Yazılı açıklama yapan Aliyev, AKPM'nin bugüne kadar Ermenistan'ın işgalci politikalarına karşı herhangi adım atmadığının altını çizdi.AKPM'nin Azerbaycan'a karşı çifte standart uyguladığını ve ön yargılı davrandığını aktaran Aliyev, AKPM'nin bu politikasının arkasında Fransa ile Ermeni lobisinin fonlarından yararlanan siyasetçilerin durduğuna dikkati çekti.Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında, Laçın'da kurduğu sınır kontrol noktası nedeniyle AKPM'de bazı üyelerce suçlandığını, Azerbaycan'a karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü, bu işe Alman vekillerin de dahil edildiğini belirten Aliyev, şunları kaydetti:Aliyev, Batı'da bazı çevrelerin Güney Kafkasya'da barışa engel olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Fakat unuttukları bir şey var. Azerbaycan'la tehdit diliyle konuşmak, bizi bir şeylere zorlamak gibi yanlış düşüncelere kapılmanın bu kurumlar dışında kimseye zararı olmaz" ifadelerine yer verdi.AKPM, 'taahhütlerin yerine getirilememesi' ve 'işbirliği eksikliği' nedeniyle Azerbaycan delegasyonunun itimatnamelerini onaylamamıştı. Oylama öncesinde Azerbaycan delegasyonu, örgüt toplantılarına katılımını ve her türlü işbirliğini süresiz askıya aldığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240124/azerbaycan-avrupa-konseyi-parlamenter-meclisindeki-oturumu-terk-etti-1080000373.html

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