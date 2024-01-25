https://sputniknews.com.tr/20240125/azerbaycan-avrupa-konseyi-parlamenterler-meclisi-fransa-ve-ermeni-lobisinin-oyuncagina-donustu-1080041099.html
Azerbaycan: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüştü
Azerbaycan: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüştü
Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aliyev, AKPM Azerbaycan delegasyonunun örgüt toplantılarına katılımını ve her türlü işbirliğini süresiz askıya... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T17:27+0300
2024-01-25T17:27+0300
2024-01-25T17:27+0300
dünya
azerbaycan
akpm
avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
fransa
ermenistan
lobi
oyuncak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/0d/1043022410_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_0be4fc3652bb438fcae6786c9b29b1f0.jpg
Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüştüğünü belirterek, "Azerbaycan'la tehdit diliyle konuşmak, bizi bir şeylere zorlamak gibi yanlış düşüncelere kapılmanın bu kurumlar dışında kimseye zararı olmaz" ifadelerini kullandı.Yazılı açıklama yapan Aliyev, AKPM'nin bugüne kadar Ermenistan'ın işgalci politikalarına karşı herhangi adım atmadığının altını çizdi.AKPM'nin Azerbaycan'a karşı çifte standart uyguladığını ve ön yargılı davrandığını aktaran Aliyev, AKPM'nin bu politikasının arkasında Fransa ile Ermeni lobisinin fonlarından yararlanan siyasetçilerin durduğuna dikkati çekti.Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında, Laçın'da kurduğu sınır kontrol noktası nedeniyle AKPM'de bazı üyelerce suçlandığını, Azerbaycan'a karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü, bu işe Alman vekillerin de dahil edildiğini belirten Aliyev, şunları kaydetti:Aliyev, Batı'da bazı çevrelerin Güney Kafkasya'da barışa engel olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Fakat unuttukları bir şey var. Azerbaycan'la tehdit diliyle konuşmak, bizi bir şeylere zorlamak gibi yanlış düşüncelere kapılmanın bu kurumlar dışında kimseye zararı olmaz" ifadelerine yer verdi.AKPM, 'taahhütlerin yerine getirilememesi' ve 'işbirliği eksikliği' nedeniyle Azerbaycan delegasyonunun itimatnamelerini onaylamamıştı. Oylama öncesinde Azerbaycan delegasyonu, örgüt toplantılarına katılımını ve her türlü işbirliğini süresiz askıya aldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/azerbaycan-avrupa-konseyi-parlamenter-meclisindeki-oturumu-terk-etti-1080000373.html
azerbaycan
fransa
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/0d/1043022410_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_cdb4e217d08787da8ed953c10c1425f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, akpm, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), fransa, ermenistan, lobi, oyuncak
azerbaycan, akpm, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), fransa, ermenistan, lobi, oyuncak
Azerbaycan: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüştü
Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aliyev, AKPM Azerbaycan delegasyonunun örgüt toplantılarına katılımını ve her türlü işbirliğini süresiz askıya alması yönündeki kararını değerlendirdi.
Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüştüğünü belirterek, "Azerbaycan'la tehdit diliyle konuşmak, bizi bir şeylere zorlamak gibi yanlış düşüncelere kapılmanın bu kurumlar dışında kimseye zararı olmaz" ifadelerini kullandı.
Yazılı açıklama yapan Aliyev, AKPM'nin bugüne kadar Ermenistan'ın işgalci politikalarına karşı herhangi adım atmadığının altını çizdi.
AKPM'nin Azerbaycan'a karşı çifte standart uyguladığını ve ön yargılı davrandığını aktaran Aliyev, AKPM'nin bu politikasının arkasında Fransa ile Ermeni lobisinin fonlarından yararlanan siyasetçilerin durduğuna dikkati çekti.
Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında, Laçın'da kurduğu sınır kontrol noktası nedeniyle AKPM'de bazı üyelerce suçlandığını, Azerbaycan'a karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü, bu işe Alman vekillerin de dahil edildiğini belirten Aliyev, şunları kaydetti:
AKPM, Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüşmüştür. Azerbaycan, kimseden yardım almadan kendi toprak bütünlüğünü yeniden sağlamıştır. Uluslararası hukuku kendimizin yerine getirmesi bazı Batı çevrelerini rahatsız etmektedir. Laçın'daki kontrol noktasını kaldırmadığımız için aleyhimizde bildiri kabul ediyorlar. Yani Ermenilerin Azerbaycan topraklarına silah, mühimmat ve patlayıcı taşımasına müsaade etmediğimiz için ön yargılı bildiri kabul ediyorlar.
Aliyev, Batı'da bazı çevrelerin Güney Kafkasya'da barışa engel olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Fakat unuttukları bir şey var. Azerbaycan'la tehdit diliyle konuşmak, bizi bir şeylere zorlamak gibi yanlış düşüncelere kapılmanın bu kurumlar dışında kimseye zararı olmaz" ifadelerine yer verdi.
AKPM, 'taahhütlerin yerine getirilememesi' ve 'işbirliği eksikliği' nedeniyle Azerbaycan delegasyonunun itimatnamelerini onaylamamıştı. Oylama öncesinde Azerbaycan delegasyonu, örgüt toplantılarına katılımını ve her türlü işbirliğini süresiz askıya aldığını açıklamıştı.