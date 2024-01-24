https://sputniknews.com.tr/20240124/azerbaycan-avrupa-konseyi-parlamenter-meclisindeki-oturumu-terk-etti-1080000373.html

Azerbaycan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki oturumu terk etti

Azerbaycan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki oturumu terk etti

Azerbaycan heyeti Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi oturumunu protesto ederek terk etti. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T17:49+0300

2024-01-24T17:49+0300

2024-01-24T17:49+0300

dünya

azerbaycan

avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)

avrupa konseyi parlamenter meclisi

işbirliği

durdurma

durdurma kararı

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AKPM'deki Azerbaycan delegasyonu AKPM ile işbirliğini durdurduğunu ve ülkesine karşı uygulanan çifte standardı protesto ederek Strazburg'daki oturumu terk ettiğini açıkladı.Yapılan açıklamada Meclis'in Azerbaycan'a karşı karşı çifte standart uyguladığı belirtilerek şu sözlere yer verildi:Açıklamada, AKPM'nin Azerbaycan heyetinin kimlik belgelerini tanımayı resmen reddedeceği de belirtildi.AKPM'nin bu provokatif saldırıyı, gözlemcilerinin 7 Şubat'ta yapılması planlanan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine davet edilmemesine dayandırdığı belirtilen açıklamada, AKPM'nin Azerbaycan'a yönelik tutumunun geçen yıl Eylül ayından itibaren daha da kötüleştiği de vurgulanarak Ekim ayında AKPM'nin Bakü'yü Karabağ Ermenilerini 'zorla sürgün etmekle' suçlayan tek taraflı bir karar kabul ettiği de cümlesi de yer aldı.

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azerbaycan, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), avrupa konseyi parlamenter meclisi, işbirliği, durdurma, durdurma kararı