https://sputniknews.com.tr/20240124/azerbaycan-avrupa-konseyi-parlamenter-meclisindeki-oturumu-terk-etti-1080000373.html
Azerbaycan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki oturumu terk etti
Azerbaycan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki oturumu terk etti
Azerbaycan heyeti Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi oturumunu protesto ederek terk etti. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T17:49+0300
2024-01-24T17:49+0300
2024-01-24T17:49+0300
dünya
azerbaycan
avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
avrupa konseyi parlamenter meclisi
işbirliği
durdurma
durdurma kararı
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AKPM'deki Azerbaycan delegasyonu AKPM ile işbirliğini durdurduğunu ve ülkesine karşı uygulanan çifte standardı protesto ederek Strazburg'daki oturumu terk ettiğini açıkladı.Yapılan açıklamada Meclis'in Azerbaycan'a karşı karşı çifte standart uyguladığı belirtilerek şu sözlere yer verildi:Açıklamada, AKPM'nin Azerbaycan heyetinin kimlik belgelerini tanımayı resmen reddedeceği de belirtildi.AKPM'nin bu provokatif saldırıyı, gözlemcilerinin 7 Şubat'ta yapılması planlanan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine davet edilmemesine dayandırdığı belirtilen açıklamada, AKPM'nin Azerbaycan'a yönelik tutumunun geçen yıl Eylül ayından itibaren daha da kötüleştiği de vurgulanarak Ekim ayında AKPM'nin Bakü'yü Karabağ Ermenilerini 'zorla sürgün etmekle' suçlayan tek taraflı bir karar kabul ettiği de cümlesi de yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/azerbaycan-ve-ermenistan-arasinda-yeni-donem-bakanliklar-arasinda-dogrudan-iletisim-kanali-kuruldu-1079956436.html
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azerbaycan, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), avrupa konseyi parlamenter meclisi, işbirliği, durdurma, durdurma kararı
azerbaycan, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), avrupa konseyi parlamenter meclisi, işbirliği, durdurma, durdurma kararı
Azerbaycan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki oturumu terk etti
Azerbaycan heyeti Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi oturumunu protesto ederek terk etti.
AKPM'deki Azerbaycan delegasyonu AKPM ile işbirliğini durdurduğunu ve ülkesine karşı uygulanan çifte standardı protesto ederek Strazburg'daki oturumu terk ettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada Meclis'in Azerbaycan'a karşı karşı çifte standart uyguladığı belirtilerek şu sözlere yer verildi:
AKPM'deki mevcut dayanılmaz ırkçılık, Azerbaycanofobi ve İslamofobi atmosferi karşısında Azerbaycan delegasyonu AKPM'deki işbirliğini ve varlığını bir sonraki duyuruya kadar sona erdirme kararı almıştır."
Açıklamada, AKPM'nin Azerbaycan heyetinin kimlik belgelerini tanımayı resmen reddedeceği de belirtildi.
AKPM'nin bu provokatif saldırıyı, gözlemcilerinin 7 Şubat'ta yapılması planlanan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine davet edilmemesine dayandırdığı belirtilen açıklamada, AKPM'nin Azerbaycan'a yönelik tutumunun geçen yıl Eylül ayından itibaren daha da kötüleştiği de vurgulanarak Ekim ayında AKPM'nin Bakü'yü Karabağ Ermenilerini 'zorla sürgün etmekle' suçlayan tek taraflı bir karar kabul ettiği de cümlesi de yer aldı.