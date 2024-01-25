https://sputniknews.com.tr/20240125/anelka-18-yil-sonra-turkiyeye-donuyor-kulubun-ceosu-olacak-1080023665.html

Anelka 18 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor: Kulübün CEO'su olacak

Anelka 18 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor: Kulübün CEO'su olacak

Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Nicolas Anelka, Türkiye'ye geri dönüyor. Ümraniyespor, Nicolas Anelka'yı kulübün CEO'su yapmaya... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

nicolas anelka

fenerbahçe

ümraniyespor

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Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka, bu kez Ümraniyespor için Türkiye'ye geldi.Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nicolas Anelka'nın yer aldığı kısa bir videoya yer verildi.Eski Fransız yıldız futbolcunun, Ümraniyespor'da CEO görevini üstlenmesi bekleniyor.

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nicolas anelka, fenerbahçe, ümraniyespor