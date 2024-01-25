https://sputniknews.com.tr/20240125/anelka-18-yil-sonra-turkiyeye-donuyor-kulubun-ceosu-olacak-1080023665.html
Anelka 18 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor: Kulübün CEO'su olacak
Anelka 18 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor: Kulübün CEO'su olacak
Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Nicolas Anelka, Türkiye'ye geri dönüyor. Ümraniyespor, Nicolas Anelka'yı kulübün CEO'su yapmaya... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T10:31+0300
2024-01-25T10:31+0300
2024-01-25T10:31+0300
spor
nicolas anelka
fenerbahçe
ümraniyespor
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Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka, bu kez Ümraniyespor için Türkiye'ye geldi.Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nicolas Anelka'nın yer aldığı kısa bir videoya yer verildi.Eski Fransız yıldız futbolcunun, Ümraniyespor'da CEO görevini üstlenmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/real-madridden-kritik-arda-guler-karari-kiralik-gonderilecek-iddiasi-1079945616.html
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nicolas anelka, fenerbahçe, ümraniyespor
nicolas anelka, fenerbahçe, ümraniyespor
Anelka 18 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor: Kulübün CEO'su olacak
Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Nicolas Anelka, Türkiye'ye geri dönüyor. Ümraniyespor, Nicolas Anelka'yı kulübün CEO'su yapmaya hazırlanıyor.
Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka, bu kez Ümraniyespor için Türkiye'ye geldi.
Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nicolas Anelka'nın yer aldığı kısa bir videoya yer verildi.
Eski Fransız yıldız futbolcunun, Ümraniyespor'da CEO görevini üstlenmesi bekleniyor.