https://sputniknews.com.tr/20240125/abd-suriye-petrolunu-yasadisi-olarak-ihrac-etmeye-devam-ediyor-1080035977.html
ABD, Suriye petrolünü yasadışı olarak ihraç etmeye devam ediyor
ABD, Suriye petrolünü yasadışı olarak ihraç etmeye devam ediyor
Sputnik muhabiri, çarşamba günü 70 kamyon ve tankerden oluşan bir başka konvoyun Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde, Irak sınırında yer alan... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T17:03+0300
2024-01-25T17:03+0300
2024-01-25T17:03+0300
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abd
suriye
ikby
dünya
petrol
ortadoğu
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Böylece ABD ordusu, Suriye'nin doğusundaki Haseke ve Deyr ez-Zor vilayetlerinde yasa dışı olarak işgal edilen sahalardan petrol ihraç etmeye devam ediyor.
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ABD, Suriye petrolünü yasadışı olarak ihraç etmeye devam ediyor
ABD, Suriye petrolünü yasadışı olarak ihraç etmeye devam ediyor
2024-01-25T17:03+0300
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Sputnik Türkiye
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video, abd, suriye, ikby, видео, petrol, ortadoğu
video, abd, suriye, ikby, видео, petrol, ortadoğu
ABD, Suriye petrolünü yasadışı olarak ihraç etmeye devam ediyor
Sputnik muhabiri, çarşamba günü 70 kamyon ve tankerden oluşan bir başka konvoyun Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde, Irak sınırında yer alan yasadışı El-Velid karayolu sınır kapısından geçtiğini bildirdi. Bir başka konvoy ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırındaki el-Mahmudiye sınır kapısından geçti.
Böylece ABD ordusu, Suriye'nin doğusundaki Haseke ve Deyr ez-Zor vilayetlerinde yasa dışı olarak işgal edilen sahalardan petrol ihraç etmeye devam ediyor.