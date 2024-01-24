https://sputniknews.com.tr/20240124/uluslararasi-kizilhac-komitesi-rusyada-dusen-il-76-vakasini-yakindan-takip-ediyoruz-1080004487.html
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Rusya’da düşen İl-76 vakasını yakından takip ediyoruz
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Rusya’da düşen İl-76 vakasını yakından takip ediyoruz
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Fatima Sator, Rusya'da Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 uçağının düşmesiyle ilgili haberleri yakından takip... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T19:20+0300
2024-01-24T19:20+0300
2024-01-24T19:20+0300
ukrayna krizi
il-76
rusya
ukrayna
ukrayna ordusu
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Fatima Sator, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ICRC’nin, Rusya'da Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 uçağının düşmesiyle ilgili kaygı verici haberleri yakından takip ettiğini, ancak gerçekler ortaya çıkana kadar konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağını söyledi.Sator, "Gelen kaygı verici haberleri yakından izliyoruz. Ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu aşamada herhangi bir yorum veya spekülasyon yapmayacağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rus-disisleri-kiev-rejiminin-il-76-ucagina-saldirisi-kasitli-ve-bilincli-bir-eylemdi-1080001672.html
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il-76, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
il-76, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Rusya’da düşen İl-76 vakasını yakından takip ediyoruz
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Fatima Sator, Rusya'da Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 uçağının düşmesiyle ilgili haberleri yakından takip ettiklerini, ancak bu aşamada bir yorum yapmayacaklarını ifade etti.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Fatima Sator, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ICRC’nin, Rusya'da Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 uçağının düşmesiyle ilgili kaygı verici haberleri yakından takip ettiğini, ancak gerçekler ortaya çıkana kadar konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağını söyledi.
Sator, "Gelen kaygı verici haberleri yakından izliyoruz. Ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu aşamada herhangi bir yorum veya spekülasyon yapmayacağız” dedi.