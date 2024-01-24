https://sputniknews.com.tr/20240124/uluslararasi-kizilhac-komitesi-rusyada-dusen-il-76-vakasini-yakindan-takip-ediyoruz-1080004487.html

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Rusya’da düşen İl-76 vakasını yakından takip ediyoruz

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Rusya’da düşen İl-76 vakasını yakından takip ediyoruz

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Fatima Sator, Rusya'da Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 uçağının düşmesiyle ilgili haberleri yakından takip... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T19:20+0300

2024-01-24T19:20+0300

2024-01-24T19:20+0300

ukrayna krizi

il-76

rusya

ukrayna

ukrayna ordusu

uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Fatima Sator, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ICRC’nin, Rusya'da Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 uçağının düşmesiyle ilgili kaygı verici haberleri yakından takip ettiğini, ancak gerçekler ortaya çıkana kadar konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağını söyledi.Sator, "Gelen kaygı verici haberleri yakından izliyoruz. Ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu aşamada herhangi bir yorum veya spekülasyon yapmayacağız” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/rus-disisleri-kiev-rejiminin-il-76-ucagina-saldirisi-kasitli-ve-bilincli-bir-eylemdi-1080001672.html

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il-76, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)