https://sputniknews.com.tr/20240124/turkiyeden-kacirilan-10-toprak-eser-turk-yetkililere-teslim-edildi-1080000755.html

Türkiye’den kaçırılan 10 toprak eser Türk yetkililere teslim edildi

Türkiye’den kaçırılan 10 toprak eser Türk yetkililere teslim edildi

Türkiye’den yasadışı yollarla yurtdışına çıkartılan 10 pişmiş toprak eser, Floransa’da yakalanarak Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve bakanlık yetkililerine teslim... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T18:09+0300

2024-01-24T18:09+0300

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tarihi eser

türkiye

yasadışı

floransa

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Türkiye’den yasadışı yollarla çıkarılan 10 toprak eser Türk yetkililere teslim edildi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizden kaçırılan eserleri ait olduğu topraklara geri getirmeye devam ediyoruz. Ülkemizden yasadışı yollarla çıkartılan 10 pişmiş toprak eserimiz, İtalyan kültür polisi tarafından Floransa’da yakalanarak Roma Büyükelçimiz Ömer Gücük ve Bakanlığımız yetkililerine teslim edildi. Kültür varlığı kaçakçılığı alanında yakın iş birliği içerisinde olduğumuz İtalyan yetkililerine, titiz takipleri için Roma Büyükelçiliğimize ve ekibimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi

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türkiye

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