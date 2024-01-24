https://sputniknews.com.tr/20240124/turkiyeden-kacirilan-10-toprak-eser-turk-yetkililere-teslim-edildi-1080000755.html
Türkiye’den kaçırılan 10 toprak eser Türk yetkililere teslim edildi
Türkiye’den kaçırılan 10 toprak eser Türk yetkililere teslim edildi
Türkiye’den yasadışı yollarla yurtdışına çıkartılan 10 pişmiş toprak eser, Floransa’da yakalanarak Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve bakanlık yetkililerine teslim... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T18:09+0300
2024-01-24T18:09+0300
2024-01-24T18:11+0300
tarihi eser
türkiye
yasadışı
floransa
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Türkiye’den yasadışı yollarla çıkarılan 10 toprak eser Türk yetkililere teslim edildi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizden kaçırılan eserleri ait olduğu topraklara geri getirmeye devam ediyoruz. Ülkemizden yasadışı yollarla çıkartılan 10 pişmiş toprak eserimiz, İtalyan kültür polisi tarafından Floransa’da yakalanarak Roma Büyükelçimiz Ömer Gücük ve Bakanlığımız yetkililerine teslim edildi. Kültür varlığı kaçakçılığı alanında yakın iş birliği içerisinde olduğumuz İtalyan yetkililerine, titiz takipleri için Roma Büyükelçiliğimize ve ekibimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi
https://sputniknews.com.tr/20240120/kirklarelide-buyuk-operasyon-8-binden-fazla-tarihi-eser-ele-gecirildi--1079844729.html
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tarihi eser, yasadışı, floransa
tarihi eser, yasadışı, floransa
Türkiye’den kaçırılan 10 toprak eser Türk yetkililere teslim edildi
18:09 24.01.2024 (güncellendi: 18:11 24.01.2024)
Türkiye’den yasadışı yollarla yurtdışına çıkartılan 10 pişmiş toprak eser, Floransa’da yakalanarak Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve bakanlık yetkililerine teslim edildi.
Türkiye’den yasadışı yollarla çıkarılan 10 toprak eser Türk yetkililere teslim edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizden kaçırılan eserleri ait olduğu topraklara geri getirmeye devam ediyoruz. Ülkemizden yasadışı yollarla çıkartılan 10 pişmiş toprak eserimiz, İtalyan kültür polisi tarafından Floransa’da yakalanarak Roma Büyükelçimiz Ömer Gücük ve Bakanlığımız yetkililerine teslim edildi. Kültür varlığı kaçakçılığı alanında yakın iş birliği içerisinde olduğumuz İtalyan yetkililerine, titiz takipleri için Roma Büyükelçiliğimize ve ekibimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi