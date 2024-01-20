https://sputniknews.com.tr/20240120/kirklarelide-buyuk-operasyon-8-binden-fazla-tarihi-eser-ele-gecirildi--1079844729.html

Kırklareli'de büyük operasyon: 8 binden fazla tarihi eser ele geçirildi

Kırklareli'de büyük operasyon: 8 binden fazla tarihi eser ele geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T10:51+0300

2024-01-20T10:51+0300

2024-01-20T10:51+0300

türkiye

tarihi eser

tarihi eser kaçakçılığı

tarihi eser operasyonu

kırklareli

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Evdeki aramalarda, Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kitap, heykel gibi tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje bulundu.Ayrıca 2 av tüfeği ile uzun namlulu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, kırklareli