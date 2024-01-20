https://sputniknews.com.tr/20240120/kirklarelide-buyuk-operasyon-8-binden-fazla-tarihi-eser-ele-gecirildi--1079844729.html
Kırklareli'de büyük operasyon: 8 binden fazla tarihi eser ele geçirildi
Kırklareli'de büyük operasyon: 8 binden fazla tarihi eser ele geçirildi
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T10:51+0300
2024-01-20T10:51+0300
2024-01-20T10:51+0300
türkiye
tarihi eser
tarihi eser kaçakçılığı
tarihi eser operasyonu
kırklareli
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Evdeki aramalarda, Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kitap, heykel gibi tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje bulundu.Ayrıca 2 av tüfeği ile uzun namlulu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240120/milli-savunma-bakanliginin-sozlesmeli-er-basvurulari-basladi-1079844090.html
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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, kırklareli
tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, kırklareli
Kırklareli'de büyük operasyon: 8 binden fazla tarihi eser ele geçirildi
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Evdeki aramalarda, Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kitap, heykel gibi tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje bulundu.
Ayrıca 2 av tüfeği ile uzun namlulu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.