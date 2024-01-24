https://sputniknews.com.tr/20240124/tuik-resmi-tufe-verisini-elestirmek-manipulatif-ve-art-niyetli-bir-yaklasimdir-1080004126.html

TÜİK: Resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır

TÜİK: Resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır

TÜİK'ten, enflasyonla ilgili tartışmalara ilişkin, "Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T19:18+0300

2024-01-24T19:18+0300

2024-01-24T19:19+0300

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

tüfe

veri

enflasyon

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmenin "manipülatif ve art niyetli" bir yaklaşım olduğunu belirtti.Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "algılanan enflasyon ile TÜFE'nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı" ifade edildi.Açıklamada, TÜFE'nin her ay 81 il, 228 ilçeden 564 bin 710 fiyatın derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen bir hesaplama sistemi olduğuna işaret edildi.'Algılanan enflasyon' açıklamasıBasın yayın organlarında "algılanan enflasyon" olarak ifade edilen verinin ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen "tüketici eğilim anketi" kapsamında vatandaşlara yöneltilen, "Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz" sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabildiği belirtilen açıklamada, söz konusu anketin mikro verisinin, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açık olduğu vurgulandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240124/ocak-ayi-enflasyon-beklentisi-anketi-yayinlandi-tuik-orani-ne-zaman-aciklanacak-1079974304.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüfe, veri, enflasyon