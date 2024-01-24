TÜİK: Resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin riskli yapılar için vereceği kira yardımı belli oldu
12:06
84 dk
GERÇEKÜSTÜ BİR DÂHİ
Dünyaca ünlü sürrealist ressam Arap kökenli miydi?
13:33
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye'de en çok 'katliam' yapılan oyuncular: Orta saha
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: NATO yalnızca ABD çıkarlarını savunan bir örgüt
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:06
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
13:33
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240124/tuik-resmi-tufe-verisini-elestirmek-manipulatif-ve-art-niyetli-bir-yaklasimdir-1080004126.html
TÜİK: Resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır
TÜİK: Resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır
TÜİK'ten, enflasyonla ilgili tartışmalara ilişkin, "Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T19:18+0300
2024-01-24T19:19+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüfe
veri
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/06/1050532234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2304bf84c26fbad8a69cc207a9d8d6ab.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmenin "manipülatif ve art niyetli" bir yaklaşım olduğunu belirtti.Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "algılanan enflasyon ile TÜFE'nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı" ifade edildi.Açıklamada, TÜFE'nin her ay 81 il, 228 ilçeden 564 bin 710 fiyatın derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen bir hesaplama sistemi olduğuna işaret edildi.'Algılanan enflasyon' açıklamasıBasın yayın organlarında "algılanan enflasyon" olarak ifade edilen verinin ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen "tüketici eğilim anketi" kapsamında vatandaşlara yöneltilen, "Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz" sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabildiği belirtilen açıklamada, söz konusu anketin mikro verisinin, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açık olduğu vurgulandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240124/ocak-ayi-enflasyon-beklentisi-anketi-yayinlandi-tuik-orani-ne-zaman-aciklanacak-1079974304.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/06/1050532234_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_064f1bceb0ac8198e8727e6bddfb4227.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüfe, veri, enflasyon
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüfe, veri, enflasyon

TÜİK: Resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır

19:18 24.01.2024 (güncellendi: 19:19 24.01.2024)
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA
Abone ol
TÜİK'ten, enflasyonla ilgili tartışmalara ilişkin, "Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır" açıklaması yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmenin "manipülatif ve art niyetli" bir yaklaşım olduğunu belirtti.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "algılanan enflasyon ile TÜFE'nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı" ifade edildi.
Açıklamada, TÜFE'nin her ay 81 il, 228 ilçeden 564 bin 710 fiyatın derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen bir hesaplama sistemi olduğuna işaret edildi.

'Algılanan enflasyon' açıklaması

Basın yayın organlarında "algılanan enflasyon" olarak ifade edilen verinin ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen "tüketici eğilim anketi" kapsamında vatandaşlara yöneltilen, "Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz" sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabildiği belirtilen açıklamada, söz konusu anketin mikro verisinin, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açık olduğu vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır. Tüketicinin enflasyon tahmini ile TÜFE'nin farklılaşması son derece doğaldır. Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki oransal fark Avrupa Birliği ülkelerinde 5 ila 6 kata kadar çıkarken, ülkemizde bu farklılaşma çok daha düşüktür. 2023 yıl sonunda TÜFE yıllık değişim oranı yüzde 64,77 iken tüketicilerin tahmini yüzde 96'dır."
TÜİK araştırması - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
EKONOMİ
Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi yayınlandı: TÜİK oranı ne zaman açıklanacak?
08:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала