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SON DAKİKA | Türkiye Bankalar Birliği Başkanı’ndan yılsonu için dolar/TL tahmini
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Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi yayınlandı: TÜİK oranı ne zaman açıklanacak?
Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi yayınlandı: TÜİK oranı ne zaman açıklanacak?
Ocak ayı enflasyon oranlarının açıklanması için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir önceki ayın enflasyon rakamlarını yeni ayın ilk... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T08:32+0300
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ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
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Ocak ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının bu ay ne zaman açıklanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.Ocak ayı enflasyon beklentisi anketiKatılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşti.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon

Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi yayınlandı: TÜİK oranı ne zaman açıklanacak?

08:32 24.01.2024
© FlickrTÜİK araştırması
TÜİK araştırması - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© Flickr
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Ocak ayı enflasyon oranlarının açıklanması için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir önceki ayın enflasyon rakamlarını yeni ayın ilk haftasında açıklıyor. Şubat ayına günler kalmışken ekonomiyle yakından ilgilenenler enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024?
Ocak ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının bu ay ne zaman açıklanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşti.
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