TBMM'nin İsveç kararı Rusya'da nasıl yankılandı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin riskli yapılar için vereceği kira yardımı belli oldu
12:06
84 dk
GERÇEKÜSTÜ BİR DÂHİ
Dünyaca ünlü sürrealist ressam Arap kökenli miydi?
13:33
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye'de en çok 'katliam' yapılan oyuncular: Orta saha
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: NATO yalnızca ABD çıkarlarını savunan bir örgüt
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:06
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
13:33
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
18:27
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240124/tbmmnin-isvec-karari-rusyada-nasil-yankilandi-1079997679.html
TBMM'nin İsveç kararı Rusya'da nasıl yankılandı?
TBMM'nin İsveç kararı Rusya'da nasıl yankılandı?
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nden iki senatör, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin başvurusunu... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T16:45+0300
2024-01-24T16:45+0300
dünya
rusya
nato
isveç
türkiye
tbmm
finlandiya
vladimir putin
rusya federasyon konseyi
moskova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079997522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21c580f33bc08a13555b68b826eb43c2.jpg
Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesiyle Türkiye'nin kendi iç politikasındaki sorunları çözdüğünü söyledi.Türkiye'nin İsveç'e nihai onay vermesi halinde sadece tek bir bloğun değil, tüm insanlığın çıkarları doğrultusunda hareket etme konusundaki tarihi fırsatı kaçıracağını belirten Kosaçev, "Eğer bu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir oyunu değilse, konu bu aşamada karara bağlandı" dedi.'Türkiye istediği her şeyi aldı'İsveç'in NATO üyeliğinde önünün açılması meselesinin Türkiye için NATO'nun değil, kendisinin ne elde edeceğine baktığı bir konu olduğunu kaydeden Kosaçev, tüm bunlara bakıldığında Türkiye'nin istediği her şeyi aldığını ifade etti.'Türkiye, Erdoğan'ın imzasına kadar pazarlık yapabilir'Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, TBMM'de alınan kararın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanması gerektiğine dikkat çekerek Türkiye'nin bu noktaya kadar pazarlığa devam edeceğini düşündüğünü söyledi.Türklerin her zaman ulusal çıkarlarını öne koyarak hareket ettiğini belirten Klimov, "İsveç'e birçok soruları vardı ama Washington'a çok daha fazla soruları vardı. Bu nedenle kazançlı çıkmak için Washington'dan alabildikleri her şeyi aldılar. Pek çok NATO ülkesi hemen oy verip geçti ancak Türkler ellerinden gelen her şeyi yaptılar" ifadelerini kullandı.Peskov: Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımına onayı kendi egemen kararıGün içerisinde gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesine ilişkin, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır" ifadelerini kullanmıştı.Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın bu ittifak konusunda kendi yükümlülükleri var, kendi müzakere süreçleri var" dedi.Gruşko: NATO'daki coğrafi boşlukların ortadan kaldırılması için önemliAralık ayında gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'nın askeri planlamalarını, 'İsveç'in er ya da geç tam teşekküllü bir NATO üyesi olacağını' hesaba katarak yaptığını vurgulamıştı.Rusya’nın İsveç’in NATO üyeliğinin er ya da geç kabul edileceğini beklediğinin altını çizen Gruşko, “NATO ve müttefikler arasındaki ilişkileri dikkate alarak, stratejik bir bakış açısıyla elbette İsveç'in er ya da geç ittifaka katılacağını varsayıyoruz. Bu, NATO savunma sistemindeki coğrafi boşlukları ortadan kaldırmak açısından ittifak için çok önemli. Dolayısıyla biz askeri planlarımızı İsveç'in ittifaka eninde sonunda üye olacağını ve tamamen entegre olacağını varsayarak hazırlıyoruz” demişti.Putin ne demişti?2022 yılının haziran ayındaTürkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtırayı değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İsveç ve Finlandiya ile sorun yaşamadığını belirterek, "Ne toprak sorunumuz ne de anlaşmazlıklarımız var. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey de yok" diye konuşmuştu.Öte yandan iki ülkenin NATO'ya katılmasının ardından tehlikenin var olacağı sinyalini veren Rus lider, "Eskiden onlar için herhangi bir tehdit yoktu. Şimdi ise orada eğer askeri birlikler ve altyapı konuşlandırılırsa, karşılık vermek ve toprakları için buna benzer tehdit oluşturmak zorunda kalacağız. Bu bariz olan bir şey ve bunu net şekilde anlamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240123/stoltenberg-nato-catismayi-onlemek-icin-rusya-sinirlari-yakininda-1079946428.html
rusya
isveç
finlandiya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079997522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ae9073a3707840e1ac5c5d8741c7aef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nato, isveç, türkiye, tbmm, finlandiya, vladimir putin, rusya federasyon konseyi, moskova, kremlin, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, nato, isveç, türkiye, tbmm, finlandiya, vladimir putin, rusya federasyon konseyi, moskova, kremlin, rusya dışişleri bakanlığı

TBMM'nin İsveç kararı Rusya'da nasıl yankılandı?

16:45 24.01.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç NATO
İsveç NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
Abone ol
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nden iki senatör, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin başvurusunu onaylamasına dair açıklama yaptı.
Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesiyle Türkiye'nin kendi iç politikasındaki sorunları çözdüğünü söyledi.
Türkiye'nin İsveç'e nihai onay vermesi halinde sadece tek bir bloğun değil, tüm insanlığın çıkarları doğrultusunda hareket etme konusundaki tarihi fırsatı kaçıracağını belirten Kosaçev, "Eğer bu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir oyunu değilse, konu bu aşamada karara bağlandı" dedi.

'Türkiye istediği her şeyi aldı'

İsveç'in NATO üyeliğinde önünün açılması meselesinin Türkiye için NATO'nun değil, kendisinin ne elde edeceğine baktığı bir konu olduğunu kaydeden Kosaçev, tüm bunlara bakıldığında Türkiye'nin istediği her şeyi aldığını ifade etti.

'Türkiye, Erdoğan'ın imzasına kadar pazarlık yapabilir'

Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, TBMM'de alınan kararın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanması gerektiğine dikkat çekerek Türkiye'nin bu noktaya kadar pazarlığa devam edeceğini düşündüğünü söyledi.
Türklerin her zaman ulusal çıkarlarını öne koyarak hareket ettiğini belirten Klimov, "İsveç'e birçok soruları vardı ama Washington'a çok daha fazla soruları vardı. Bu nedenle kazançlı çıkmak için Washington'dan alabildikleri her şeyi aldılar. Pek çok NATO ülkesi hemen oy verip geçti ancak Türkler ellerinden gelen her şeyi yaptılar" ifadelerini kullandı.

Peskov: Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımına onayı kendi egemen kararı

Gün içerisinde gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesine ilişkin, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın bu ittifak konusunda kendi yükümlülükleri var, kendi müzakere süreçleri var" dedi.

Gruşko: NATO'daki coğrafi boşlukların ortadan kaldırılması için önemli

Aralık ayında gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'nın askeri planlamalarını, 'İsveç'in er ya da geç tam teşekküllü bir NATO üyesi olacağını' hesaba katarak yaptığını vurgulamıştı.
Rusya’nın İsveç’in NATO üyeliğinin er ya da geç kabul edileceğini beklediğinin altını çizen Gruşko, “NATO ve müttefikler arasındaki ilişkileri dikkate alarak, stratejik bir bakış açısıyla elbette İsveç'in er ya da geç ittifaka katılacağını varsayıyoruz. Bu, NATO savunma sistemindeki coğrafi boşlukları ortadan kaldırmak açısından ittifak için çok önemli. Dolayısıyla biz askeri planlarımızı İsveç'in ittifaka eninde sonunda üye olacağını ve tamamen entegre olacağını varsayarak hazırlıyoruz” demişti.

Putin ne demişti?

2022 yılının haziran ayındaTürkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtırayı değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İsveç ve Finlandiya ile sorun yaşamadığını belirterek, "Ne toprak sorunumuz ne de anlaşmazlıklarımız var. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey de yok" diye konuşmuştu.
Öte yandan iki ülkenin NATO'ya katılmasının ardından tehlikenin var olacağı sinyalini veren Rus lider, "Eskiden onlar için herhangi bir tehdit yoktu. Şimdi ise orada eğer askeri birlikler ve altyapı konuşlandırılırsa, karşılık vermek ve toprakları için buna benzer tehdit oluşturmak zorunda kalacağız. Bu bariz olan bir şey ve bunu net şekilde anlamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
Ukrayna krizi
Stoltenberg: NATO, çatışmayı önlemek için Rusya sınırları yakınında
Dün, 12:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала