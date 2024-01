https://sputniknews.com.tr/20240124/tbmmnin-isvec-karari-rusyada-nasil-yankilandi-1079997679.html

TBMM'nin İsveç kararı Rusya'da nasıl yankılandı?

TBMM'nin İsveç kararı Rusya'da nasıl yankılandı?

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nden iki senatör, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin başvurusunu... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T16:45+0300

2024-01-24T16:45+0300

2024-01-24T16:45+0300

dünya

rusya

nato

isveç

türkiye

tbmm

finlandiya

vladimir putin

rusya federasyon konseyi

moskova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079997522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21c580f33bc08a13555b68b826eb43c2.jpg

Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesiyle Türkiye'nin kendi iç politikasındaki sorunları çözdüğünü söyledi.Türkiye'nin İsveç'e nihai onay vermesi halinde sadece tek bir bloğun değil, tüm insanlığın çıkarları doğrultusunda hareket etme konusundaki tarihi fırsatı kaçıracağını belirten Kosaçev, "Eğer bu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir oyunu değilse, konu bu aşamada karara bağlandı" dedi.'Türkiye istediği her şeyi aldı'İsveç'in NATO üyeliğinde önünün açılması meselesinin Türkiye için NATO'nun değil, kendisinin ne elde edeceğine baktığı bir konu olduğunu kaydeden Kosaçev, tüm bunlara bakıldığında Türkiye'nin istediği her şeyi aldığını ifade etti.'Türkiye, Erdoğan'ın imzasına kadar pazarlık yapabilir'Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, TBMM'de alınan kararın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanması gerektiğine dikkat çekerek Türkiye'nin bu noktaya kadar pazarlığa devam edeceğini düşündüğünü söyledi.Türklerin her zaman ulusal çıkarlarını öne koyarak hareket ettiğini belirten Klimov, "İsveç'e birçok soruları vardı ama Washington'a çok daha fazla soruları vardı. Bu nedenle kazançlı çıkmak için Washington'dan alabildikleri her şeyi aldılar. Pek çok NATO ülkesi hemen oy verip geçti ancak Türkler ellerinden gelen her şeyi yaptılar" ifadelerini kullandı.Peskov: Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımına onayı kendi egemen kararıGün içerisinde gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesine ilişkin, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır" ifadelerini kullanmıştı.Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın bu ittifak konusunda kendi yükümlülükleri var, kendi müzakere süreçleri var" dedi.Gruşko: NATO'daki coğrafi boşlukların ortadan kaldırılması için önemliAralık ayında gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'nın askeri planlamalarını, 'İsveç'in er ya da geç tam teşekküllü bir NATO üyesi olacağını' hesaba katarak yaptığını vurgulamıştı.Rusya’nın İsveç’in NATO üyeliğinin er ya da geç kabul edileceğini beklediğinin altını çizen Gruşko, “NATO ve müttefikler arasındaki ilişkileri dikkate alarak, stratejik bir bakış açısıyla elbette İsveç'in er ya da geç ittifaka katılacağını varsayıyoruz. Bu, NATO savunma sistemindeki coğrafi boşlukları ortadan kaldırmak açısından ittifak için çok önemli. Dolayısıyla biz askeri planlarımızı İsveç'in ittifaka eninde sonunda üye olacağını ve tamamen entegre olacağını varsayarak hazırlıyoruz” demişti.Putin ne demişti?2022 yılının haziran ayındaTürkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtırayı değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İsveç ve Finlandiya ile sorun yaşamadığını belirterek, "Ne toprak sorunumuz ne de anlaşmazlıklarımız var. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey de yok" diye konuşmuştu.Öte yandan iki ülkenin NATO'ya katılmasının ardından tehlikenin var olacağı sinyalini veren Rus lider, "Eskiden onlar için herhangi bir tehdit yoktu. Şimdi ise orada eğer askeri birlikler ve altyapı konuşlandırılırsa, karşılık vermek ve toprakları için buna benzer tehdit oluşturmak zorunda kalacağız. Bu bariz olan bir şey ve bunu net şekilde anlamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240123/stoltenberg-nato-catismayi-onlemek-icin-rusya-sinirlari-yakininda-1079946428.html

rusya

isveç

finlandiya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nato, isveç, türkiye, tbmm, finlandiya, vladimir putin, rusya federasyon konseyi, moskova, kremlin, rusya dışişleri bakanlığı