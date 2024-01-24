https://sputniknews.com.tr/20240124/selahattin-demirtas-annesinin-rahatsizlanmasi-uzerine-diyarbakira-getirildi-1079969449.html
Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’a getirildi
Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’a getirildi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T00:26+0300
2024-01-24T00:26+0300
2024-01-24T00:26+0300
türkiye
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
hdp diyarbakır il eşbaşkanı zeyat ceylan
selahattin demirtaş
sadiye demirtaş
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş, iki gün önce KOAH, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle kentteki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle başvuruda bulunarak, talebinin kabul edilmesi üzerine geniş güvenlik önlemleri alınıp Diyarbakır'a getirildi. Demirtaş'ın hastanede yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra zırhlı araçlarla ayrılarak tekrar özel uçakla Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240123/dem-partiden-basak-demirtasin-adayligi-sorusuna-yanit-1079963926.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), hdp diyarbakır il eşbaşkanı zeyat ceylan, selahattin demirtaş, sadiye demirtaş
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), hdp diyarbakır il eşbaşkanı zeyat ceylan, selahattin demirtaş, sadiye demirtaş
Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’a getirildi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş, iki gün önce KOAH, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle kentteki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.
Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle başvuruda bulunarak, talebinin kabul edilmesi üzerine geniş güvenlik önlemleri alınıp Diyarbakır'a getirildi.
Demirtaş'ın hastanede yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra zırhlı araçlarla ayrılarak tekrar özel uçakla Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü belirtildi.