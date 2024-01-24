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Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’a getirildi
Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’a getirildi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş, iki gün önce KOAH, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle kentteki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle başvuruda bulunarak, talebinin kabul edilmesi üzerine geniş güvenlik önlemleri alınıp Diyarbakır'a getirildi. Demirtaş'ın hastanede yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra zırhlı araçlarla ayrılarak tekrar özel uçakla Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü belirtildi.
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Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’a getirildi

00:26 24.01.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİHalkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş, iki gün önce KOAH, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle kentteki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.
Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle başvuruda bulunarak, talebinin kabul edilmesi üzerine geniş güvenlik önlemleri alınıp Diyarbakır'a getirildi.
Demirtaş'ın hastanede yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra zırhlı araçlarla ayrılarak tekrar özel uçakla Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü belirtildi.
Başak Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
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