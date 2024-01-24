https://sputniknews.com.tr/20240124/selahattin-demirtas-annesinin-rahatsizlanmasi-uzerine-diyarbakira-getirildi-1079969449.html

Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’a getirildi

Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’a getirildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T00:26+0300

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türkiye

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

hdp diyarbakır il eşbaşkanı zeyat ceylan

selahattin demirtaş

sadiye demirtaş

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş, iki gün önce KOAH, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle kentteki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle başvuruda bulunarak, talebinin kabul edilmesi üzerine geniş güvenlik önlemleri alınıp Diyarbakır'a getirildi. Demirtaş'ın hastanede yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra zırhlı araçlarla ayrılarak tekrar özel uçakla Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü belirtildi.

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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), hdp diyarbakır il eşbaşkanı zeyat ceylan, selahattin demirtaş, sadiye demirtaş