https://sputniknews.com.tr/20240123/dem-partiden-basak-demirtasin-adayligi-sorusuna-yanit-1079963926.html

DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın adaylığı sorusuna yanıt

DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın adaylığı sorusuna yanıt

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığıyla ilgili "Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Birkaç gün sonra MYK... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T21:03+0300

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2024-01-23T21:03+0300

türkiye

tuncer bakırhan

selahattin demirtaş

başak demirtaş

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Tuncer Bakırhan, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, İstanbul büyükşehir belediye başkanı adaylığına ilişkin bir soruya, "Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Birkaç gün sonra MYK toplantımız var, orada bunları değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20211111/basak-demirtasa-2-yil-6-ay-hapis-cezasi-1050715608.html

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tuncer bakırhan, selahattin demirtaş, başak demirtaş