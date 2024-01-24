https://sputniknews.com.tr/20240124/secim-faaliyetlerinde-kisisel-verilerin-korunmasi-rehberi-yayimlandi-1080004987.html
'Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi' yayımlandı
'Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi' yayımlandı
KVKK "Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi" yayımladı. Rehberde, seçim faaliyetleri kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetlerinin... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T19:31+0300
2024-01-24T19:31+0300
2024-01-24T19:31+0300
türkiye
seçim
kişisel veri
yüksek seçim kurulu
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), seçim süreçlerinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun yapılması amacıyla Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi hazırladı.KVKK'nin rehberinde, seçim faaliyetlerinde yer alan kamu idareleri, siyasi partiler, adaylar ve seçmenlerin kanun kapsamında yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri ile sahip oldukları haklara yer verildi.Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partiler ve bağımsız adayların "veri sorumlusu" olarak ele alındığı rehberde, seçmenler başta olmak üzere seçim süreçlerinde kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ise "ilgili kişi" olarak belirlendi.Rehberde, seçmen kütüğünün düzenlenmesi, güncellenmesi, askıya çıkartılması, aday adaylığı, aday gösterme, kesin aday listelerinin ilanı, seçim propagandası, kamuoyu araştırmaları, oy verme gibi seçim faaliyetleri kapsamındaki veri işleme faaliyetlerinin, seçim mevzuatının yanı sıra 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun yapılması gerektiğine işaret edildi.Kamu kurumları, siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından işlenen kişisel verilerin ayrı ayrı ele alındığı rehberde, seçim faaliyetleri kapsamındaki veri işleme faaliyetleri için öneri ve tavsiyelerde bulunuldu.Rehberde, kişisel veri işlenirken genel ilkelere uygun hareket edilmesi ve geçerli bir işleme şartına dayanılması, kanunda veri sorumlularına getirilen yükümlülüklere ve ilgili kişilerin haklarını kullanmalarına imkan sağlayacak şekilde hareket edilmesi ile veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240117/rtukun-yeni-uyesi-belli-oldu-1079757886.html
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seçim, kişisel veri, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim, kişisel veri, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk)
'Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi' yayımlandı
KVKK "Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi" yayımladı. Rehberde, seçim faaliyetleri kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetlerinin, seçim mevzuatının yanı sıra 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun yapılması gerektiğine işaret edildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), seçim süreçlerinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun yapılması amacıyla Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi hazırladı.
KVKK'nin rehberinde, seçim faaliyetlerinde yer alan kamu idareleri, siyasi partiler, adaylar ve seçmenlerin kanun kapsamında yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri ile sahip oldukları haklara yer verildi.
Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partiler ve bağımsız adayların "veri sorumlusu" olarak ele alındığı rehberde, seçmenler başta olmak üzere seçim süreçlerinde kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ise "ilgili kişi" olarak belirlendi.
Rehberde, seçmen kütüğünün düzenlenmesi, güncellenmesi, askıya çıkartılması, aday adaylığı, aday gösterme, kesin aday listelerinin ilanı, seçim propagandası, kamuoyu araştırmaları, oy verme gibi seçim faaliyetleri kapsamındaki veri işleme faaliyetlerinin, seçim mevzuatının yanı sıra 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun yapılması gerektiğine işaret edildi.
Kamu kurumları, siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından işlenen kişisel verilerin ayrı ayrı ele alındığı rehberde, seçim faaliyetleri kapsamındaki veri işleme faaliyetleri için öneri ve tavsiyelerde bulunuldu.
Rehberde, kişisel veri işlenirken genel ilkelere uygun hareket edilmesi ve geçerli bir işleme şartına dayanılması, kanunda veri sorumlularına getirilen yükümlülüklere ve ilgili kişilerin haklarını kullanmalarına imkan sağlayacak şekilde hareket edilmesi ile veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiği bildirildi.